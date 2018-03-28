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«Некому помочь»: 85-летняя северянка в стужу жила без воды и отопления
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«Некому помочь»: 85-летняя северянка в стужу жила без воды и отопления 

29.ru 50 минут назад
Фото: 29.ru
85-летняя Слава Свердлова много лет жила в доме без воды, отопления и канализации. Переехать из холодной аварийки ветерану войны помогли общественники, которые узнали о сложной ситуации пенсионерки во время выездного приема на острове Бревенник.
— Сразу после приема мы отправились в гости к Славе Николаевне, чтобы увидеть ситуацию своими глазами. Живет она одна, в пустом доме. Передвигается с большим трудом. Некому даже помочь дров принести и воды, сходить в магазин за продуктами. Пока мы пили чай, я сидела в шубе и не могла согреться — на улице было -13 градусов, а у нас зуб на зуб не попадал от холода, — рассказала инициатор открытых общественных приемов для населения Екатерина Кузнецова.
По информации пресс-службы администрации Архангельска, «деревяшка» на 2-й лесобирже, на улице Юнг ВМФ, 45, признана аварийной лишь в прошлом году, поэтому дом не попал ни в одну из специальных программ. У Славы Николаевны трехкомнатная квартира без удобств, в доме кроме неё уже никто не живет. О бабушке заботится ее бывшая соседка Татьяна Александровна.
В итоге бабушке нашли однокомнатную квартиру с центральным отоплением рядом с ее нынешним жильем в маневренном фонде. Квартира требует ремонта. После того, как женщина переедет, можно будет сносить аварийный дом. Ее права и прописка сохранятся, и она сможет в дальнейшем участвовать в программе по переселению из ветхого жилья, уточнили в горадмине.
— Планируем поклеить обои, покрасить окна, пол и батареи, отмыть сантехнику — привести помещение в порядок. Нам помогают неравнодушные горожане, которые приносят краску, кисточки, кто-то готов сам поучаствовать в ремонте. Хочется выразить им большую благодарность. Если бы не совместная быстрая слаженная работа, то ничего бы не получилось, — добавила Екатерина Кузнецова.
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