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Сбербанк предоставит малому бизнесу «Личного юриста»
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Сбербанк предоставит малому бизнесу «Личного юриста» 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
Сбербанк запустил новый тариф в сервисе «Личный юрист». Теперь предприниматели могут получить юридические консультации в круглосуточном режиме всего за 2500 руб. в год.
Тариф «Предприниматель Лайт» позволяет получать в удобных клиенту дистанционных каналах неограниченное количество устных консультаций, как по задачам бизнеса, так и по личным вопросам. Также юрист перезвонит лицу, которого вы укажете для предоставления ваших интересов в правовом споре, по запросу может принять дистанционное участие переговорах. В дополнение, у клиента есть возможность получить три рекомендации по составлению документов, две письменные консультации по интересующим юридическим вопросам, оценку судебной перспективы своей ситуации и обзор изменений законодательства по выбранной тематике.
Сервис доступен в любое время и в любой ситуации — клиент может получить консультацию 24 часа в сутки и 7 дней в неделю через разные каналы, включая круглосуточный телефон, электронную почту, личный кабинет, Skype и мобильное приложение. В личном кабинете предприниматель всегда может прослушать консультацию специалиста повторно, чтобы не пропустить важных деталей.
«Новый тариф мы разработали специально для наших клиентов сегмента малого бизнеса. Он позволяет получить доступ к решению юридических вопросов начинающих предпринимателей и действующего бизнеса, при этом есть дополнительная возможность воспользоваться сервисом и при решении бытовых задач. Юридические вопросы являются важной частью повседневной жизни бизнесмена и с учетом запуска нового тарифа мы сделали продукт еще доступнее», — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.
Новую услугу можно приобрести на сайте Сбербанка, оплатив картой или по счету на оплату. В линейке представлены тарифы со стоимостью годового обслуживания для малого бизнеса: 2 500 рублей/год, 7 900 рублей/год, 11 400руб. /год.
В настоящий момент продукт предлагается в Москве, с апреля вся линейка из трех тарифов будет доступна во всех регионах страны.
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