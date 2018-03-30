На Верхних Полях состоится мастер-класс по хореографии

В воскресенье, 1 апреля, в одном из структурных подразделений Культурного центра имени Астахова на Верхних Полях состоится мастер-класс по хореографии из цикла «Танцевальная разминка».

— Принять участие в музыкальном занятии приглашаются дети вместе с родителями. Инструктор покажет доступные движения, которые участники мастер-класса выполнят под веселую музыку, — сообщила специалист по связям с общественностью культурного центра Елена Саковец

Занятие начнется в 14.00 по адресу улица Верхние Поля, д. 38, корп. 1, подъезд 11. Участие бесплатное по предварительной регистрации. Телефон: 8 (495) 658-08-59. Возрастная категория 6+. (то)