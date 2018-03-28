В Москве открылась выставка об истории оборонной промышленности России

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Выставка «В труде — как в бою! Штрихи к истории оборонной промышленности России », посвященная различным этапам развития отечественного военно-промышленного комплекса, открылась в среду в Москве в Доме Российского исторического общества (РИО).

Экспозицию открыл председатель РИО, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин . Перед началом церемонии Нарышкин от имени участников церемонии выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово . Память жертв трагедии почтили минутой молчания.

История российского оружия

Говоря об оборонной промышленности России, Нарышкин отметил, что она была драйвером развития экономики страны и своеобразным полигоном для испытания новых инженерных и технологических решений. «Современный оборонно-промышленный комплекс нашей страны является залогом ее безопасности, надежной гарантией обеспечения интересов государства и наших граждан», — сказал Нарышкин. Кроме того, ОПК является и источником новых идей и технологий, которые со временем передаются в гражданскую промышленность, добавил он.

Он также отметил, что в настоящее время на предприятиях оборонно-промышленного комплекса РФ работает около 2 миллионов человек, причем каждое рабочее место на оборонных заводах создает от 2 до 30 рабочих мест в смежных отраслях промышленности.

"Сегодняшняя выставка, которую мы с вами открываем — это, конечно, только маленькие штрихи к богатой, яркой истории этой отрасли, и эту историю нужно писать. Уверен, что эта тема будет привлекать все больше и больше внимания наших граждан, потому что память о тех, кто в течение многих веков создавал и ковал оружие для защиты нашего Отечества, достойна внимания благодарных потомков", — сказал Нарышкин.

Вниманию посетителей представлены уникальные экспонаты: холодное и огнестрельное оружие XVIII века, миниатюрные (действующие) модели оружейных станков, а также макеты 132-мм реактивного снаряда М-13, реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», крылатой ракеты П-15М, переносной пусковой установки ПТРК «Малютка», танка Т-90С и многое другое.

Документы легендарного маршала

Выставка организована Российским историческим обществом, министерством промышленности и торговли РФ и Государственным центральным музеем современной истории России при поддержке фонда «История Отечества».

Также в среду в Доме РИО прошла презентация ранее не известных документов из личного архива выдающегося советского полководца, министра обороны СССР, дважды Героя Советского Союза Родиона Малиновского . Их представила дочь военачальника Наталья Малиновская

"Благодарю вас за то, что вы сохранили архив своего отца, выдающегося советского военачальника, маршала Родиона Яковлевича Малиновского. Ваш отец — человек удивительной судьбы, он прошел дорогами Первой мировой войны, сражался в двух гражданских войнах — в России и Испании , защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Этот архив — наше большое достояние", — сказал Нарышкин.

Представляемые документы охватывают продолжительный период событий, в которых участвовал Малиновский — от Первой мировой войны до гражданской войны в Испании и победы СССР над Японией в августе 1945 года.

Эти материалы будут размещены на сайте РИО, сообщил Нарышкин. Он также предложил разместить их и на выставке ко Дню Победы.