В апреле начнутся работы по установке въездного знака в Ярославль со стороны Москвы

28 марта в ходе заседания Правительства области губернатор Дмитрий Миронов дал поручение мэру Ярославля в ближайшее время начать работы по установке въездной стелы в региональный центр со стороны Москвы

— Необходимо в короткие сроки начать работы по расчистке площадки, где будет установлен въездной знак, чтобы всем гостям было ясно, что они приезжают в столицу Золотого кольца. Сейчас на этом месте нагромождение арматуры и снег, — указал Дмитрий Миронов.

Заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко сообщил, что весь комплект документов по проекту стелы передан мэрии города. Работы планируется начать в апреле. Владимир Слепцов доложил, что сейчас завершается подготовка дорожной карты работ.

— Уже дважды встречались с авторами проекта стелы, который выиграл конкурс. Определена компания, которая займется установкой въездной группы и благоустройством площадки, — сообщил Владимир Слепцов. — Сейчас определяем механизм реализации проекта, прорабатываем вопрос уменьшения себестоимости работ. По предварительным подсчетам, затраты составят 15 миллионов рублей.