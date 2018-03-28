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В апреле начнутся работы по установке въездного знака в Ярославль со стороны Москвы
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В апреле начнутся работы по установке въездного знака в Ярославль со стороны Москвы 

Портал органов государственной власти Ярославской области 59 минут назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
28 марта в ходе заседания Правительства области губернатор Дмитрий Миронов дал поручение мэру Ярославля в ближайшее время начать работы по установке въездной стелы в региональный центр со стороны Москвы.
— Необходимо в короткие сроки начать работы по расчистке площадки, где будет установлен въездной знак, чтобы всем гостям было ясно, что они приезжают в столицу Золотого кольца. Сейчас на этом месте нагромождение арматуры и снег, — указал Дмитрий Миронов.
Заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко сообщил, что весь комплект документов по проекту стелы передан мэрии города. Работы планируется начать в апреле. Владимир Слепцов доложил, что сейчас завершается подготовка дорожной карты работ.
— Уже дважды встречались с авторами проекта стелы, который выиграл конкурс. Определена компания, которая займется установкой въездной группы и благоустройством площадки, — сообщил Владимир Слепцов. — Сейчас определяем механизм реализации проекта, прорабатываем вопрос уменьшения себестоимости работ. По предварительным подсчетам, затраты составят 15 миллионов рублей.
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