Религиозные праздники 29 марта

Великий (Страстной) четвергу католиков

Великий четверг (его также называют Страстной или Чистый) — четверг Страстной недели, первый день Пасхального триденствия. В этот день вспоминается Тайная Вечеря и установление Иисусом Христом таинства Евхаристии — Святого Причастия.

Евангелие от Матфея повествуется об этом так: «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть тело Мое. И, взяв чашу и благодарив. подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф 26:26-27).

Утром Великого четверга в католических кафедральных соборах проходит особая месса освящения мира. Ее служат епископы, и священники на ней обновляют обеты, которые приносили при рукоположении.

А вечером служится месса воспоминания Тайной Вечери. Орган и колокола звучат на ней в последний раз перед Навечерием Пасхи — они смолкают после гимна «Слава в вышних Богу». На этой мессе священники совершают обряд омовения ног прихожанам — в память о том, как в этот день Иисус умывал ноги своим ученикам:

"Потом (Иисус) влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и тирать полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит Ему: «Господи! Тебе ли умывать мне ноги?» Иисус сказал ему в ответ: «Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после» (Ин. 13: 5-7).

Святитель Серапион Новгородский

Преподобный Серапион, за добродетельную жизнь избранный в 1495 году игуменом Троице-Сергиевой лавры, а через 11 лет рукоположенный в епископский сан и возведенный на Новгородскую кафедру, в историю вошел в связи с великими искушениями, в которые ввергла его борьба за строгое соблюдение церковных канонов всеми членами церкви, невзирая на лица и положение в обществе.

Когда преподобный Иосиф Волоцкий , поссорившись с Волоколамским князем Федором Борисовичем, обратился за защитой к великому князю Василию III и был переведен вместе с обителью в непосредственное подчинение митрополиту и великому князю, епископ Серапион подверг Иосифа церковному запрещению, так как тот действовал самовольно, без разрешения своего архиепископа. А великий князь принял это за личное оскорбление и в 1509 году созвал собор, на котором Серапион был осужден, снят с управления епархией и заточен в Московский Спасо-Андроников монастырь.

В свое оправдание серапион написал послание митрополиту Симону и в 1511 году собором святителей был освобожден из заточения, а митрополит Московский и всея Руси попросил у него прощения. Примирился с ним и Иосиф Волоцкий.

Остаток дней своих Серапион провел в Троице-Сергиевой лавре в богомыслии и молитве, сподобившись под конец жизни дара прозорливости — в час кончины преподобного Иосифа Волоцкого он встал и сказал бывшим с ним: «Брат наш Иосиф преставился. Да простит ему Бог: бывает подобное и с праведными».

Умер святитель 16 марта (29 марта по новому стилю) 1516 года, перед смертью приняв схиму. А через год были обретены его мощи, которые доныне покоятся под спудом в Серапионовой палате, у Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры.