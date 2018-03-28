Байкал «почистят». Что будет с турбазами у озера?

За турбазы на Байкале, особенно в Ольхонском районе, взялись ещё в августе прошлого года, когда представители Генеральной прокуратуры РФ с другими надзорными органами начали активно проверять объекты, которые могут оказывать негативное воздействие на озеро.

33 уголовных дела, но тогда сотрудники контролирующего ведомства отмечали, что количество это не окончательное. Работу Генпрокуратуры подхватила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, созданная 1 декабря.

Уйти подобру-поздорову

В середине марта сотрудники нового ведомства встретились с предпринимателями, которые занимаются туризмом на Байкале. Лейтмотивом встречи стали слова прокурора Светланы Ермаченко о том, что бизнесменам стоит либо легализоваться и привести своё предприятие в соответствии с довольно жёсткими байкальскими законами, либо «уйти с этого поля деятельности». Таким образом ведомство дало понять, что проверки законности работы гостевых домов и туристических баз продолжатся.

Сколько из них сейчас работает по закону, сказать сложно, тем более что требования очень строгие. К примеру, по словам Светланы Ермаченко, многие гостиницы в Ольхонском районе зарегистрированы как обычные жилые дома, а не как объекты турбизнеса. Это запрещено, предприниматели должны перевести здание из одной категории в другую. А для этого необходимо пройти государственную экологическую экспертизу. И это только одно требование из десятка.

Ещё один критерий — соблюдение предельно допустимых нагрузок на окружающую среду. Они определены в приказе Минприроды РФ . По данным прокуратуры, сейчас в посёлке Хужир на Ольхоне нагрузка превышает допустимую в 1,5 раза.

«Следовательно, мы можем говорить только о сокращении антропогенной нагрузки. Ни при каких обстоятельствах увеличивать её уже нельзя», — резюмировала Светлана Ермаченко.

С ней согласен кандидат биологических наук, орнитолог, который с 1970-х годов проводит наблюдения за природой Байкала, Виталий Рябцев . Существующую рекреационную нагрузку на Ольхон и южное побережье Малого Моря он назвал разрушительной и предложил ввести мораторий на строительство новых турбаз, пока не разберутся со старыми.

«Юра, а ты отбился?»

Но что делать с той «нагрузкой», которая уже есть в Ольхонском районе? Сами предприниматели разводят руками и называют ситуацию неопределённой.

«Я смотрю на проблему туризма на Байкале с двух сторон: я хоть и хозяин турбазы, по образованию — биолог-охотовед. И ещё со студенчества усвоил, что национальные парки создают для людей, заповедники — для зверей. У нас же неопределённость: юридически — национальный парк, фактически — заповедник. Давайте ясно ответим на вопрос: «Куда мы идём, к развитию туризма или к тому, чтобы всё запретить?» В этом случае я свою турбазу разберу, уеду и займусь другим бизнесом, — разводит руками владелец турбазы на Малом Море Юрий Демиденко — Люди уже готовятся к туристическому сезону и покупают путёвки. Недавно встретил приятеля, и он меня спрашивает: «Юра, а ты отбился от этого дела? У тебя путёвку покупать или может на соседней базе лучше приобрести?» А я ему отвечаю: «Да у них тоже, знаешь, проблем сколько!»

У Байкальского межрегионального природоохранного прокурора Сергея Зенкова есть своё видение решения проблемы. Он предложил зарегулировать число туристов на Ольхоне. В пример, где такую меру можно назвать удачной, привёл бухту Бабушка.

«Её Прибайкальский нацпарк закрыл для посещения на три года, а в 2017 году, после того, как учёные констатировали, что природа начала восстанавливаться, туристов снова стали туда пускать. Но только не более 20 человек за один раз. Им предоставляют места под палатку, дрова и прочие услуги, но 21-й турист туда уже не сможет приехать», — пояснил Зенков.

По его подсчётам, на Ольхоне одновременно может находиться не более тысячи человек, при том что в сезон там собираются более 1700 путешественников. Примечательно, что постоянно прописаны в Хужире, по данным УФМС региона, всего 10 человек, ещё 50 имеют в посёлке временную регистрацию.