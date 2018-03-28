Глава карельского отделения международного общества «Мемориал» выступил с последним словом. 3 апреля ему вынесут пригвоор.
Юрия Дмитриева, известного тем, что экспедиции под его руководством обнаружили места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору, обвиняют в изготовлении порнографии, разврате и незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Прокуратура требует для историка девять лет колонии строгого режима. Позиция защиты — полностью невиновен. Подробный материал о его судьбе в самом начале разбирательство опубликовало издание Les.media.
Заседание 27 марта, равно, как и последнее слово историка, были короткими, сообщил Business FM его адвокат Виктор Ануфриев.
Виктор Ануфриев адвокат «Сначала была реплика прокурора, затем — реплика защита защиты. А потом последнее слово подсудимого. Он сказал о том, что он ничего такого подобного не совершал, не мог совершить, что он восемь лет прожил с дочерью, она жила в комфорте и в любви. Никаких мыслей, которые ему там вменили, даже в голову не приходило. Он попросил объективно, законно это дело рассмотреть».
Дмитриева обвиняют за обнаженные фотографии его приемной дочери, которые хранились в его компьютере и которые он сделал, по его словам, до того, как ей исполнилось десять лет для отчета перед службой опеки о том, как развивается приемный ребенок. Оружие — это деталь старого обреза, которая более 20 лет хранилась у Дмитриева и к которой он не прикасался. И то, и другое было обнаружено полтора года назад в ходе обыска, проведенного по анонимному заявлению.
Председатель партии «Яблоко» и депутат Законодательного собрания Республики Карелия Эмилия Слабунова считает, что дело против 62-летнего краеведа и правозащитника полностью сфабриковано.
Эмилия Слабунова председатель партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Республики Карелия «Это расправа с человеком, который всю свою жизнь положил на то, чтобы историческая правда восторжествовала. Он раскрывает имена, не только жертв, но и палачей и естественно, что вот это его большая работа пугает тех людей, которые причастны к этому палачеству в нашей стране. То, что оно шито белыми нитками — это очевидно. Все экспертизы подтверждаю: те обвинения, которые ему предъявляют, абсолютно безосновательные. Но хочется только надеяться на огромную поддержку, я сама планирую 3-го числа, когда будет оглашаться приговор, быть в Петрозаводске, в суде. Мы все шлем ему и силы, и надежду. Ввсе будем добиваться, конечно, того, чтобы честный и порядочный человек, коим является Юрий Дмитриев, был на свободе и все обвинения были с него сняты».
Юрий Дмитриев известен тем, что экспедиции, которые он организовывал, обнаружили в Карелии массовые захоронения жертв политических репрессий. При этом он нашел в архивах НКВД акты о расстрелах и восстановил имена значительный части жертв. В защиту Дмитриева выступали Борис Акунин, Дмитрий Быков, Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая, Лев Рубинштейн и многие другие.