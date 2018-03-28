Слабунова: Дело Дмитриева — расправа с человеком, который жизнь положил ради торжества исторической правды

Глава карельского отделения международного общества «Мемориал» выступил с последним словом. 3 апреля ему вынесут пригвоор.

Юрия Дмитриева , известного тем, что экспедиции под его руководством обнаружили места захоронения жертв политических репрессий в Сандармохе и Красном бору, обвиняют в изготовлении порнографии, разврате и незаконном хранении частей огнестрельного оружия. Прокуратура требует для историка девять лет колонии строгого режима . Позиция защиты — полностью невиновен. Подробный материал о его судьбе в самом начале разбирательство опубликовало издание Les.media.

Заседание 27 марта, равно, как и последнее слово историка, были короткими, сообщил Business FM его адвокат Виктор Ануфриев.

Виктор Ануфриев адвокат «Сначала была реплика прокурора, затем — реплика защита защиты. А потом последнее слово подсудимого. Он сказал о том, что он ничего такого подобного не совершал, не мог совершить, что он восемь лет прожил с дочерью, она жила в комфорте и в любви. Никаких мыслей, которые ему там вменили, даже в голову не приходило. Он попросил объективно, законно это дело рассмотреть».

Дмитриева обвиняют за обнаженные фотографии его приемной дочери, которые хранились в его компьютере и которые он сделал, по его словам, до того, как ей исполнилось десять лет для отчета перед службой опеки о том, как развивается приемный ребенок. Оружие — это деталь старого обреза, которая более 20 лет хранилась у Дмитриева и к которой он не прикасался. И то, и другое было обнаружено полтора года назад в ходе обыска, проведенного по анонимному заявлению.