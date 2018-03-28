В аэропорту Казани стали часто находить кастеты и дубинки 

В этом году в аэропорту Казани стали реже находить психотропные вещества — незадекларированные лекарства, алкоголь и табачные изделия. Однако таможенники чаще находят в багаже пассажиров оружие, сообщает портал мэрии.
В их числе телескопические дубинки, кастеты и сюрикэны (метательное оружие японских ниндзя). В России они относятся к разряду холодного оружия. Предметы изымаются и отправляются на экспертизу. По ее результатам решается вопрос о возбуждении административного или даже уголовного дела.
В казанском аэропорту считают, что в дни ЧМ-2018 будет популярна еще одна категория нарушений — вывоз культурных ценностей. «Для нашего пассажира не очень типично вывозить что-то старинное, потому что он обычно ездит на отдых. Иностранец-болельщик, приезжая сюда, почти наверняка захочет купить сувенир. И если он обладает определенными денежными средствами, он может купить достаточно старый сувенир», — заявил замначальника таможенного поста аэропорта «Казань» Вячеслав Ким.
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