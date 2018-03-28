«Всё пишется»: телевещанию на Ямале исполняется четверть века

Места в редакции ГТРК «Ямал» — домишке на улице Ламбиных — немного. Современные моноблоки на узких столах тут скорее не роскошь, а необходимость: в тесных комнатках трудятся и по пять-шесть человек. Строители явно не предвидели такого сто лет назад — а по документам здание 1918 года постройки, было когда-то купеческим домом.

— Во время ремонта в девяностых под полом нашли саблю — даже в реставрации не нуждалась, — вспоминает директор компании Александр Добрынин . Мы беседуем накануне юбилея первой ямальской телепередачи, но только в радиоредакции нашлось два свободных кресла. Получилось символично: нынешняя ГТРК началась тоже с радио.

— Мы выступаем правопреемниками окружного радиокомитета, по сути, вся история радио в регионе — наша. В этой же избушке работала сначала городская, потом ямальская радиостанция, — говорит собеседник.

«ВЕСТИ» ДЛЯ ВСЕГО СЕВЕРА

За телевидение в компании взялись только в 1992 году, а впервые вышли в эфир 28 марта 1993-го. Сам руководитель устроился сюда работать примерно за полгода до первой телепередачи. Молодым видеоинженером он оказался на полярном круге, отучившись в Петербурге

— Приехал — стоят обычный домашний телевизор и два бытовых видеомагнитофона. И процесс монтажа: сидит инженер Андрей Полунин . «Так-так, вот идет, идет…» — и кнопку паузы отпускает. Но к весне 93-го мы создали техническую базу и начали вещание. Сначала — только на Салехард , потом по радиорелейной линии отдавали сигнал на восточные территории Ямала.

Уже потом по договоренности автономного округа с «Газпромом» телевизионщики обзавелись новейшим английским оборудованием. В конце тысячелетия компания стала «дочкой», а после — филиалом ВГТРК . Ямальцы выходят в эфир на частотах федеральных каналов и «Радио России» — теперь и в «цифре», на первом мультиплексе.

Одна из передач, которые тут создают, — еженедельные «Вести Арктики», срез жизни всего Российского Севера с собственными сюжетами и материалами других филиалов. Некоторые регионы просто транслируют ямальский продукт целиком, как есть — к примеру, в Якутии наших ведущих уже знают в лицо. Но и самих сотрудников ГТРК работа заводит далеко за пределы автономии. На днях завершились Арктические зимние игры в Канаде , и сегодня из заграничной поездки домой возвращаются корреспондент Марина Ковалева с оператором.

— Командировка вышла непростая. Впервые игры проводили сразу в двух городах, между которыми примерно 300 километров. Мы обычно арендуем на месте машину, но 600 километров в обе стороны — это ведь, по сути, дневной перегон. Ребята спали по два-четыре часа в сутки, чтобы успеть отснять соревнования на нужных площадках, обработать и отправить. Забирать их из аэропорта, наверное, будем на руках. Но материалы приходили вовремя — качественные, интересные, красивые, всё самое достойное внимания, — говорит замдиректора ГТРК Марина Вершинина

ДАВНО ПОРА ПЕРЕЕЗЖАТЬ!

Сочи, География последних поездок журналистов — Москва Крым , Шпицберген, Тикси… Об уральских городах, и уж тем более уголках Ямала и говорить нечего. Притом практически все материалы телерадиокомпании поставляют десять салехардских корреспондентов. У филиала есть всего один корпункт, в Новом Уренгое, и тот работает всего около года.

Евгения Четвертак только вернулась из командировки и уже готовится ехать в новую. Из тундры в школу — в одном из ямальских городов набирают класс благородных девиц.

— Хочу обратиться в прошлое и сравнить: что раньше преподавали девочкам и что ждет детей сейчас, — говорит уроженка Донецка . На Ямале она три года. Приехала после вуза — как многие, ненадолго.

— Но как сюда попала, так больше никуда и не собираюсь, — улыбается собеседница.

А вот компания все-таки собирается переехать. Уже в конце этого года, надеется Александр Добрынин, ГТРК обзаведется новым зданием.

— Конечно, переезжать надо. Радио не требует таких условий, как телевидение, — и то нормальную студию здесь не организовать, помещения все приспособленные. А для записи тех же дебатов для ТВ мы просто арендуем площадки. Да хотя бы журналистов, наконец, посадим работать в человеческих условиях! А ориентировочно следующей весной туда должны начать поставлять оборудование по федеральной программе. С новой техникой возможности у нас будут гигантские — запас прочности закладывается на десяток лет вперед, если не больше.