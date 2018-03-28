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Комитет ГД рекомендовал отклонить предложение ЛДПР праздновать День России 21 сентября
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Комитет ГД рекомендовал отклонить предложение ЛДПР праздновать День России 21 сентября 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, которым предлагалось перенести дату празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября.
Проект закона был внесен депутатами Госдумы от фракции ЛДПР Алексеем Диденко, Михаилом Дегтяревым и Борисом Чернышовым.
В документе отмечалось, что «датой празднования Дня России должна быть такая дата, которая связана с великим историческим событием, многовековой историей России». Авторы проекта отмечают, что принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном суверенитете РСФСР не только провозгласила Россию независимым государством, «но и стала предвестником окончательного распада СССР, разделившего братские народы, соотечественников и родственников, многие из которых оказались за пределами своей родины».
В этой связи наиболее подходящей датой празднования Дня России, по мнению парламентариев, является 21 сентября. «Именно в этот день в 1862 году в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник „Тысячелетие Руси“, ознаменовавший тысячелетие основания русского государства. С этих пор 21 сентября в России отмечали день основания российской государственности», — говорится в пояснительной записке.
Как отметила член комитета Валентина Кабанова, в ходе общественного обсуждения инициатива либерал-демократов не получила «большого отклика». Со своей стороны правительство РФ также не поддержало законопроект, в отзыве говорится, что «частое изменение перечня нерабочих дней не способствует эффективной организации производственных процессов».
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