Комитет ГД рекомендовал отклонить предложение ЛДПР праздновать День России 21 сентября

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал нижней палате отклонить законопроект, которым предлагалось перенести дату празднования Дня России с 12 июня на 21 сентября.

В документе отмечалось, что «датой празднования Дня России должна быть такая дата, которая связана с великим историческим событием, многовековой историей России». Авторы проекта отмечают, что принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном суверенитете РСФСР не только провозгласила Россию независимым государством, «но и стала предвестником окончательного распада СССР, разделившего братские народы, соотечественников и родственников, многие из которых оказались за пределами своей родины».

В этой связи наиболее подходящей датой празднования Дня России, по мнению парламентариев, является 21 сентября. «Именно в этот день в 1862 году в Великом Новгороде императором Александром II открыт памятник „Тысячелетие Руси“, ознаменовавший тысячелетие основания русского государства. С этих пор 21 сентября в России отмечали день основания российской государственности», — говорится в пояснительной записке.