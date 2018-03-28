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Киноакадемия вынесла решение по обвинениям своего президента в домогательствах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Киноакадемия вынесла решение по обвинениям своего президента в домогательствах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Академия кинематографических искусств и наук США вынесла решение по обвинениям своего президента, оператора Джона Бейли в сексуальных домогательствах, сообщает The Hollywood Reporter.
Организация изучила жалобу против руководителя и пришла к выводу, что необходимости в дальнейших мерах нет. Бейли может продолжать работу.
Академия также отметила, что уважает право на конфиденциальность обеих сторон, поэтому воздержится от обсуждения подробностей дела.
Ранее президент киноакадемии отверг утверждения о том, что когда-либо совершал неуместные действия сексуального характера.
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