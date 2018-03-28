В Махачкале жестоко избили главу дагестанского «Мемориала» Сиражудина Дациева 

В Махачкале напали на руководителя Мемориала Сиражутина Дациева, об этом сообщила в Facebook
директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.
"Неизвестные напали сзади около дома. Избит очень жестоко. Он госпитализирован в нейрохирургическое отделение ЦРБ. Сейчас на месте работают сотрудники полиции", — написала Сокирянская.
Дациев слышал, как нападавшие затем сели в машину и уехали, рассказала она "Медиазоне"
со ссылкой на Сокирянскую пишет, что Дациев вышел из дома около 9:30 утра и краем глаза заметил припаркованную неподалеку черную «приору» с тонированными стеклами. Через несколько минут после того, как он прошел мимо автомобиля, на него напали сзади. Его ударили чем-то тяжелым по голове, а затем, повалив на землю, начали избивать. Нападавших было несколько человек. Сейчас Дациев находится в больнице в шоковом состоянии.
В начале января неподалеку от Грозного был задержан руководитель грозненского "Мемориала"
Оюб Титиев, его отправили в СИЗО. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. 6 марта арест Титиева продлили до 9 мая, сообщалось в Telegram-канале
грозненского «Мемориала».
"Медиазона" отмечает, что после ареста Титиева угрозы поступали и в адрес сотрудников дагестанского отделения. Через SMS им угрожали поджогом офиса, а в конце января в Махачкале
подожгли
автомобиль, на котором адвокат «Мемориала» ездил в Чечню для для помощи Титиеву.