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В Махачкале жестоко избили главу дагестанского «Мемориала» Сиражудина Дациева
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Махачкале жестоко избили главу дагестанского «Мемориала» Сиражудина Дациева 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Махачкале напали на руководителя Мемориала Сиражутина Дациева, об этом сообщила в  Facebook
директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.
"Неизвестные напали сзади около дома. Избит очень жестоко. Он госпитализирован в нейрохирургическое отделение ЦРБ. Сейчас на месте работают сотрудники полиции", — написала Сокирянская.
Дациев слышал, как нападавшие затем сели в машину и уехали, рассказала она  "Медиазоне"
"Новая газета"
со ссылкой на Сокирянскую пишет, что Дациев вышел из дома около 9:30 утра и краем глаза заметил припаркованную неподалеку черную «приору» с тонированными стеклами. Через несколько минут после того, как он прошел мимо автомобиля, на него напали сзади. Его ударили чем-то тяжелым по голове, а затем, повалив на землю, начали избивать. Нападавших было несколько человек. Сейчас Дациев находится в больнице в шоковом состоянии.
В начале января неподалеку от Грозного был задержан руководитель грозненского "Мемориала"
Оюб Титиев, его отправили в СИЗО. В отношении него было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. 6 марта арест Титиева продлили до 9 мая, сообщалось в  Telegram-канале
грозненского «Мемориала».
"Медиазона" отмечает, что после ареста Титиева угрозы поступали и в адрес сотрудников дагестанского отделения. Через SMS им угрожали поджогом офиса, а в конце января в Махачкале
подожгли
автомобиль, на котором адвокат «Мемориала» ездил в Чечню для для помощи Титиеву.
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