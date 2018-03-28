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На ВСМПО отметили самых классных
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На ВСМПО отметили самых классных 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Мастеров.
В Верхней Салде прошло традиционное чествование мастеров ВСМПО. Лучшими из лучших были признаны 172 человека — на 20 больше, чем годом ранее.
Самых-самых определяли в разных видах производства — плавильно-литейном, кузнечном, прокатном, инструментальном и машиностроительном, а также в группе цехов, контролирующих качество продукции, обеспечивающих нормальное течение производственных процессов.
Сначала награды специалистам второго класса вручали директор по управлению персоналом Владимир Карагодин, главный энергетик предприятия Александр Мельников, а также директора по производству и качеству ВСМПО Олег Рябов и Александр Кожуров.
Через два дня последние вместе с заместителем директора по управлению персоналом Константином Ильичевым и начальником управления промышленной безопасности ВСМПО Сергеем Богданчиковым поздравляли мастеров первого класса.
Фото: газета «Новатор»
Как сообщили «Уралинформбюро» на предприятии, традиция награждать представителей связующего звена между руководством и рабочими зародилась на ВСМПО в 2005 году.
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