На ВСМПО отметили самых классных 

Мастеров.
В Верхней Салде прошло традиционное чествование мастеров ВСМПО. Лучшими из лучших были признаны 172 человека — на 20 больше, чем годом ранее.
Самых-самых определяли в разных видах производства — плавильно-литейном, кузнечном, прокатном, инструментальном и машиностроительном, а также в группе цехов, контролирующих качество продукции, обеспечивающих нормальное течение производственных процессов.
Сначала награды специалистам второго класса вручали директор по управлению персоналом Владимир Карагодин, главный энергетик предприятия Александр Мельников, а также директора по производству и качеству ВСМПО Олег Рябов и Александр Кожуров.
Через два дня последние вместе с заместителем директора по управлению персоналом Константином Ильичевым и начальником управления промышленной безопасности ВСМПО Сергеем Богданчиковым поздравляли мастеров первого класса.
Фото: газета «Новатор»
Как сообщили «Уралинформбюро» на предприятии, традиция награждать представителей связующего звена между руководством и рабочими зародилась на ВСМПО в 2005 году.