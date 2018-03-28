Презентация Лондона подтвердила бездокозательность обвинений по Солсбери

Новая презентация МИД Великобритании по инциденту в Солсбери свидетельствует о том, что данная история далека от своего завершения и будет раскручиваться Западом дальше — считает доцент МГИМО , политолог Николай Топорнин

Англосаксы используют инцидент в Солсбери для давления на Россию

Напомним, что Великобритания представила презентацию, в которой описывается британская позиция по этому инциденту и делается вывод о безусловной виновности России, несмотря на то, что уголовное расследование отравления Скрипалей только началось.

Данный материал имеет явный политический подтекст, что видно по тому, что посол США в России Джон Хантсман заявил, что презентация стала основанием для Вашингтона поддержать Лондон в его оценке инцидента в Солсбери и применить новые санкции в отношении России.

Это позволяет нам сделать вывод, что ситуация, связанная с инцидентом в Солсбери, продолжает раскручиваться англосаксами и сегодня является главным инструментом во внешнеполитическом давлении Запада на нашу страну.

«К сожалению, эта история далеко не закончена, что подтверждают заявления, как американских, так и западноевропейских чиновников. Они говорят о том, что в будущем нужно ожидать новых коллективных мер для того, что усилить давление на Россию, и что в этом заключается общая позиция со стороны западных государств», — констатирует Топорнин.

НАТО. Естественно, главной мотивацией этого является не инцидент в Солсбери, а мнение западных элит, что политика нашей страны сегодня заточена на подрыв единства Запада и развал таких надгосударственных организаций, как Европейский Союз

Эта ситуация носит беспрецедентный характер

«Сложно говорить о том, какие меры здесь еще может предпринять Запад — по крайней мере, на сегодня мы находимся в фазе активного дипломатического конфликта, который носит беспрецедентный характер», — резюмирует Топорнин.

Никогда еще до этого западные государства не высылали такого количества российских дипломатов. Конечно, даже здесь есть разделение — откровенные сателлиты США в виде стран Восточной Европы с большим энтузиазмом поддерживают эту линию, а лидеры западноевропейских стран реагируют сдержано, но все-таки идут на поводу у Вашингтона.

Другой вопрос, что динамика здесь крайне негативная — например, в США публично заявили о том, что улучшение отношений России и США будет зависеть от признания Москвы в виновности в данном инциденте. Фактически, это повторяет ту линию, которая уже была опробована Западом в связи с допинговыми обвинениями в адрес российских спортсменов.

«Нельзя вспомнить аналогичный инцидент по высылке наших дипломатов за последние 50 лет, и это говорит нам о том, что мы имеем дело не с типичным эпизодом внешнеполитической борьбы», — заключает Топорнин.

Англосаксы хотят ограничить развитие России

Ведь основная проблема заключается не в том, что Великобритания выслала российских дипломатов — здесь, например, можно вспомнить скандал 1985 года, а то, что к этому присоединились и другие государства коллективного Запада.

Все это говорит нам о том, что Вашингтон и Лондон используют данный инцидент, чтобы сплотить своих союзников и заставить их проводить коллективную антироссийскую политику. Ведь у американцев и британцев есть в этом плане большие проблемы с немцами и французами, которые хотят строить отношения с Россией, исходя из своих собственных национальных интересов.

«Благодаря этому можно расширить круг российских лиц, которым будет затруднена деятельность в западных юрисдикциях, причем речь здесь идет не только о гражданах, но и о коммерческих компаниях», — констатирует Топорнин.

Просто в этом вопросе нужно понимать, что главной и единственной целью данной политики США и Великобритании является курс на дальнейшую изоляцию России, которая должна ограничить возможности для экономического развития нашей страны.

Мы имеем дело с долгосрочной стратегией Запада

«Здесь можно вспомнить, что в закрытом докладе США было упомянуто 210 российских граждан, причем речь там шла не только о политических лидерах, но и о нашей финансово-экономической элите», — резюмирует Топорнин.

Более того, в США есть и другие документы, куда входят более тысячи фамилий, а это значит, что американцы хотят ввести свои санкции не только против высшей российской бюрократии, но и распространить эту политику на наши региональные элиты. Так что, мы имеем здесь дело с долгосрочной стратегией, где инцидент в Солсбери является только одним из первых шагов.

«На основании этого США будут вводить новые ограничительные меры. Это даже не санкции, а меры по обеспечению базовых документов — например, в виде заморозки финансовых активов», — заключает Топорнин.

В этом контексте нужно упомянуть недавний закон Великобритании о мониторинге за так называемыми токсичными активами, который, вероятно, будет использоваться против собственности российских граждан. Об этом вполне прозрачно намекнул и одиозный министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон в рамках своего официального визита в Эстонию

«С Лондоном связана большая часть наших финансовых активов, поэтому перед нами не просто очередная спекуляция, а очень серьезная угроза, которую Москве придется учитывать в своей политике», — констатирует Топорнин.

Таким образом, Россия в ближайшее время продолжит жить в условиях внешнеполитического давления, где инцидент в Солсбери выступает в качестве одного из инструментов, и все это будет является сдерживающим фактором для нашего государственного развития. Поэтому Москве нужно выработать собственную стратегию действий на предмет возникновения новых таких ситуаций.