В Самаре скончался экс-депутат Госдумы Валентин Романов 

В среду, 28 марта, на 81 году жизни скончался бывший первый секретарь Куйбышевского обкома КПСС (1990 по 1991 гг.), член президиума ЦК КПРФ, экс-депутат Государственной думы, пять созывов представлявший Самарскую область, Валентин Романов, сообщает volga.news.
Прощание с ним состоится 30 марта в 13:00 в самарском музее Алабина. Похоронят Валентина Романова на кладбище «Лесное» в Новокуйбышевске в 14:00.
Соболезнования родным и близким Валентина Степановича от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил врио губернатора Дмитрий Азаров: «Многолетняя законотворческая и общественно-политическая деятельность Валентина Степановича — пример активной гражданской позиции, честности, принципиальности и последовательности в отстаивании интересов наших земляков.
Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней заботой о жителях региона, будущем нашей губернии. Для жителей Самарской области уход из жизни этого замечательного человека большая потеря. Представляя наш регион в Государственной думе, он много сделал для развития российского парламентаризма и политической системы страны, становления отечественной экономики, решения проблем энергетики и предпринимательства.
О его выдающихся заслугах перед Родиной свидетельствуют многочисленные награды — два ордена Трудового Красного Знамени, орден „Знак Почета“, Почётная грамота Президента Российской Федерации и другие.
Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами мы скорбим о постигшей нас утрате. Светлая память о Валентине Степановиче Романове, великом труженике, истинном патриоте нашей страны навсегда останется в наших сердцах».
Дмитрий Азаров напомнил, что Валентин Романов много лет проработал в Новокуйбышевске, внеся огромный вклад в решение вопросов энергетики, газификации, транспорта, укрепления промышленного потенциала города.
Соболезнование родным и близким Валентина Романова выразили глава Новокуйбышевска Сергей Марков и Самарский ОК КПРФ.