В Самаре скончался экс-депутат Госдумы Валентин Романов

Прощание с ним состоится 30 марта в 13:00 в самарском музее Алабина. Похоронят Валентина Романова на кладбище «Лесное» в Новокуйбышевске в 14:00.

Соболезнования родным и близким Валентина Степановича от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил врио губернатора Дмитрий Азаров : «Многолетняя законотворческая и общественно-политическая деятельность Валентина Степановича — пример активной гражданской позиции, честности, принципиальности и последовательности в отстаивании интересов наших земляков.

Вся его трудовая деятельность неразрывно связана с развитием Самарской области, проникнута искренней заботой о жителях региона, будущем нашей губернии. Для жителей Самарской области уход из жизни этого замечательного человека большая потеря. Представляя наш регион в Государственной думе, он много сделал для развития российского парламентаризма и политической системы страны, становления отечественной экономики, решения проблем энергетики и предпринимательства.

О его выдающихся заслугах перед Родиной свидетельствуют многочисленные награды — два ордена Трудового Красного Знамени, орден „Знак Почета“, Почётная грамота Президента Российской Федерации и другие.

Вместе с родными и близкими, друзьями и коллегами мы скорбим о постигшей нас утрате. Светлая память о Валентине Степановиче Романове, великом труженике, истинном патриоте нашей страны навсегда останется в наших сердцах».

Дмитрий Азаров напомнил, что Валентин Романов много лет проработал в Новокуйбышевске, внеся огромный вклад в решение вопросов энергетики, газификации, транспорта, укрепления промышленного потенциала города.