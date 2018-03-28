Процент готовности нового корпуса Музея мирового океана перешагнула экватор

Скоро завершится монтаж сферического каркаса «Планеты океан» и остекление смежного с ним здания «Океании».

— Своеобразный «Рубикон». Возведение главного корпуса Музея мирового океана переступает именно в эти минуты. Рабочие готовятся к завершению одного из ключевых этапов строительства монтажу серповидных колонн. Именно от качества установки изогнутых опор будут зависеть надежность и прочность будущего здания.

Наболевшие вопросы по возведению «Планеты океан» и смежного корпуса «Океании» музейщики обсуждают с представителями федерального Министерства культуры . Главная тема дискуссии сроки сдачи объекта. В прошлом из-за проблем со сменой подрядчика и логистикой запуск зданий уже отложили на несколько месяцев. Теперь органы контроля уверены: простоев и задержек удастся избежать вплоть до окончания строительства.

Денис Колотко, заместитель руководителя Северо-западной дирекции по строительству Министерства культуры:

— Если бы мы строили школу на 140 мест, типовую, всем понятную, это одно. А здесь материалы, которые едут, изготавливаются в России , часть в Германии , что-то изготавливается в Китае . Они все заказаны, по ним есть график прихода. Поэтому есть уверенность, что мы успеем вовремя.

Облагородить внешний вид музейного ансамбля главный подрядчик планирует уже к Чемпионату мира. Еще до старта футбольного первенства строители полностью остеклят фасады обоих корпусов. После завершения мундиаля работы на объекте возобновятся уже в рамках благоустройства территории.

Юлия Осинцева, начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана:

— У нас будет размещаться детская площадка, демонстрирующая различные виды физических законов. Будет продолжен парк науки, разместим там альтернативные источники энергии. И будет карта Балтийского моря, на которой различными типами мощения будет показано Балтийское море с подсветкой городов светильниками.

По предварительным планам, новые корпуса музея откроют двери для посетителей до конца текущего года. За это время сотрудники музея должны «освоить» каждый ярус девятиэтажного комплекса. Первые экспонаты для многочисленных выставок и научных лабораторий здесь начнут закупать уже этим летом.