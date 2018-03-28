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В Самаре скончался бывший первый секретарь обкома КПРФ Валентин Романов
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В Самаре скончался бывший первый секретарь обкома КПРФ Валентин Романов 

63.ru 43 минуты назад
Фото: 63.ru
В среду, 28 марта, в возрасте 80 лет умер Валентин Романов. Он был первым секретарем Самарского обкома КПРФ. Об этом сообщили представители партии.
— Валентин Романов умер сегодня утром после продолжительной болезни, — рассказали в КПРФ.
Прощание с Валентином Романовым состоится в пятницу, 30 марта, с 11:00 до 13:00 в музее Алабина. Его тело захоронят в Новокуйбышевске, в 14:00, на кладбище «Лесное».
Валентин Романов родился 29 октября 1937 года в Новгородской области. В 1961 году вступил в КПСС. В 1996 году принимал участие в выборах губернатора Самарской области, но проиграл Константину Титову. С 1993 по 2008 года — первый секретарь Самарского обкома КПРФ. С декабря 2011 года — депутат государственной думы от КПРФ.
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