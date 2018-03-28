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В Саратовской области ожидается сильный паводок
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Саратовской области ожидается сильный паводок 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
В зоне серьезного подтопления могут оказаться семь районов.
Перспектива оказаться в зоне «большой воды» вполне реальна для жителей Вольского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Дергачевского, Петровского и Пугачевского районов.
В связи с этим губернатор Саратовской области Валерий Радаев поставил задачу мобилизовать все силы и средства на безаварийное прохождение паводковых вод по территории области. Ответственным за противопаводковые мероприятия назначен заместитель председатель правительства Александр Буренин.
По мнению руководителя региона, необходимо обеспечить безопасность людей, а для этого нужно проводить мониторинг и действовать на опережение. Для этого нужно провести на местах профилактические мероприятия, направленные на безопасное прохождение паводковых вод. Наготове также должны быть все оперативные службы, которые занимаются обеспечением безопасности людей.
Всего в Саратовской области к числу паводкоопасных отнесено 22 района. За разливом рек ведется круглосуточное наблюдение на 20 постах.
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