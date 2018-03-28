В Саратовской области ожидается сильный паводок

В зоне серьезного подтопления могут оказаться семь районов.

Перспектива оказаться в зоне «большой воды» вполне реальна для жителей Вольского, Новоузенского, Озинского, Перелюбского, Дергачевского, Петровского и Пугачевского районов.

По мнению руководителя региона, необходимо обеспечить безопасность людей, а для этого нужно проводить мониторинг и действовать на опережение. Для этого нужно провести на местах профилактические мероприятия, направленные на безопасное прохождение паводковых вод. Наготове также должны быть все оперативные службы, которые занимаются обеспечением безопасности людей.

Всего в Саратовской области к числу паводкоопасных отнесено 22 района. За разливом рек ведется круглосуточное наблюдение на 20 постах.