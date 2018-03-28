Более 20 НКО прошли обучение по социальному проектированию в Красногорске

Обучение для некоммерческих организаций провели в подмосковном Красногорске , мероприятие позволило обозреть и изучить широчайший спектр социальных активностей в регионе, говорится в сообщении пресс-службы компании «Сити-XXI век».

«Более 20 социально направленных НКО прошли трехдневное обучение для некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и гражданских активистов. Мероприятие состоялось при участии фонда социальных инвестиций и поддержке администрации городского округа Красногорск. Организатором выступила девелоперская группа «Сити-XXI век», — говорится в сообщении.

Мероприятие позволило изучить широчайший спектр социальных активностей в регионе: от шахматного клуба и поисковой деятельности до работы с трудными детьми и защиты животных. Участники не только поняли пути решения ключевой проблемы социальных проектов — нехватки ресурсов на реализацию, но и обрели долгосрочную инвестицию — полезные знакомства и возможные проектные коллаборации.

Обучение дало представление о трендах и возможностях в сфере НКО, целях и задачах проектной деятельности. Участники научились анализировать аудиторию и риски проекта, общаться с потенциальными партнерами, оформлять заявки на гранты, оценивать и привлекать ресурсы, заниматься продвижением проекта на городском уровне.

«Проект, с которым я пришла на семинар, направлен на развитие работы с детьми с ограниченными возможностями, проведение занятий с ними на регулярной основе с целью реабилитации и социальной адаптации малышей. В нашем центре работают квалифицированные специалисты, имеющие возможность помочь таким деткам и их семьям. Все, что необходимо, — дополнительное финансирование. И теперь мы знаем, как его получить!» — поделилась куратор программы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья красногорского Союза многодетных матерей Мария Акбатырова.

Ранее она основала в Красногорске инклюзивный детский центр, но, как большинство социальных предпринимателей, столкнулась с нехваткой средств. По итогам обучения Акбатырова собирается подать заявку на президентский грант.

«За эти три дня я почерпнула для себя много нового и интересного, завела хорошие знакомства и получила много знаний, которые обязательно помогут мне в дальнейшем. Хотелось бы заметить, что атмосфера на мероприятии была очень дружественная и теплая. А самое главное — это грамотные преподаватели, которые научили меня и помогли посмотреть на свой проект под другим ракурсом», — отметила Марина Кочеводова, развивающая в Красногорске проект по защите животных.

Главным итогом обучения она назвала новый взгляд на свое дело.

Как уточняется в сообщении, участие в бесплатной программе было открыто для всех, кто планирует развивать социальные проекты на территории Красногорска, — для обучения было необходимо лишь подать заявку на сайте фонда социальных инвестиций, специализирующегося на продвижении и развитии экосистемы социального предпринимательства в России

«В Красногорске состоялся очень результативный семинар. На мой взгляд, он направлен не только на развитие социальных инициатив участников, но и всего местного сообщества. По итогам участники высказались за продолжение системы обучения и развития НКО», — отметил руководитель программы, один из ведущих российских экспертов в области социального предпринимательства Сергей Голубев