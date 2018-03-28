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Люксембург отзывает посла в России для проведения консультаций
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Люксембург отзывает посла в России для проведения консультаций 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Власти Люксембурга приняли решение отозвать посла в России Жан-Клода Кнебелера для консультаций, сообщает RTL со ссылкой на заявление главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна.
В заявлении отмечается, что Люксембург выражает солидарность с Великобританией с ее позицией по «делу Скрипаля». Правительство страны «соглашается с оценкой правительства Великобритании, что с высокой вероятностью за произошедшее ответственна Российская Федерация, и что не существует иного правдоподобного объяснения».
Как отмечает издание, вчера глава МИД Люксембурга заявил о том, что страна не будет высылать российских дипломатов.
26 марта 16 стран ЕС, а также США, Канада и Украина объявили о выдворении из своих стран российских дипломатов из-за дела об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об аналогичных мерах объявили и ряд других государств.
Ранее Британия выслала 23 российских дипломатов. Кроме того, НАТО отозвало аккредитацию у семи российских сотрудников при альянсе, а Совет Североатлантического альянса сокращает численность российский сотрудников на 10 человек — до 20.
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