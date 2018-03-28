Люксембург отзывает посла в России для проведения консультаций

В заявлении отмечается, что Люксембург выражает солидарность с Великобританией с ее позицией по «делу Скрипаля ». Правительство страны «соглашается с оценкой правительства Великобритании, что с высокой вероятностью за произошедшее ответственна Российская Федерация, и что не существует иного правдоподобного объяснения».

Как отмечает издание, вчера глава МИД Люксембурга заявил о том, что страна не будет высылать российских дипломатов.

Канада и 26 марта 16 стран ЕС , а также США Украина объявили о выдворении из своих стран российских дипломатов из-за дела об отравлении в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об аналогичных мерах объявили и ряд других государств.