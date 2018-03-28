Между законом и разумом: приморцы воюют за землю, отданную под ДВгектар

Получатели гектара уверяют, что пришли в глубинку с благой целью — развивать цивилизованный туристический бизнес, а с ним инфраструктуру, создавать новые рабочие места. Спасти вымирающую деревню! Народ против даже частичной вырубки леса и какого-либо строительства. Говорят, что земли близ легендарной горы Пидан — заповедные, с краснокнижными растениями и животными. Опасаются, что пришельцы, обосновавшись на реках и ручьях, сломают экосистему.

Подумаешь, ручьи!

Борьба идёт активно, автоматной очередью из заявлений местные жители бьют по всем фронтам — от природоохранной прокуратуры до полпреда и президента. «Гектаристы», как их называют противники, не сдаются, в свою очередь обращаются к Трутневу и в краевую администрацию с просьбой оградить их от произвола. Жители хотят сохранить чистую тайгу, реки, воздух. А ещё выжить.

— Беда такая — гектары выдаются на реке, — рассказывает жительница Анисимовки Юлия Тихоненко. — Множество ручьёв стекается с горы с реку Суходол, но там собираются строить! В итоге нарушат гидрологический баланс. Либо сёла совсем останутся без воды, либо нас затопит. Уже с началом вырубок пересыхают колодца, из скважин уходит вода. Со стороны власти мы не защищены: сюда не станут тянуть водопровод!

Неразбериха с землёй началась ещё в 2013 году. По заказу местной администрации некая компания из Омска составила новый градостроительный план. Участники инициативной группы возмущаются — «спецов» из края и близко не было. Накидывали план наобум, в модном онлайн-режиме. Понятно, что «мелочи», важные для экологии, охраны природы, не учли. Подумаешь, какие-то реки, ручьи!

— Зону сельхозназначения определили в зоне подтопления, — продолжает собеседница. — Пока принимали план, жителям не давали оформлять землю в собственность. Придирались: то камень не там лежит, то дерево не так стоит. А тут и гектар подоспел. Любой желающий нажал на кнопку в интернете, подал заявку и в течение 15 дней оформил. У некоторых людей участки попали под гектары. В частности, забрали покосы, где скотина паслась.

Жители сообщили: в Лукьяновке уже начались работы по вырубке деревьев на выданных участках. В Анисимовке пока тишина.

— Один ствол держит полторы тонны воды, — делится глава инициативной группы из Лукьяновки Елена Пыхтина. — Пытаемся объяснить новым хозяевам: в руслах рек ничего нельзя строить. Очередное наводнение, и всех смоет волной вместе с коттеджами!

Где найти такую справку, чтобы сохранить природу в первозданном виде? Где написано и заверено, что земля заповедная? По словам жителей, городская администрация просто недоглядела, когда по новому плану территории вошли в зону «Р3», где строить разрешено. Попытки перевести её в зону «Р1», где можно только ходить и свежим воздухом дышать, пока не увенчались успехом.

Погубить или спасти?

— Почему не отметили зону подтопления? — удивляется координатор региональной группы общественного мониторинга народного фронта по проблемам экологии и защиты леса Юрий Логинов. — Несколько лиц получили по одному гектару, объединились и хотят создать новую деревню. Залезть на сопку высотой несколько метров, вырубить редкие виды деревьев! На просьбы людей власти не реагируют. Юридически запретить строить мы не можем. Выход? Война до победного! Я на стороне справедливости и правды. Приезжали и раньше в эти села — обещали современные базы построить, курорты, всех работой обеспечить. Всё бросили и уехали.

Получатели гектаров озвучили противоположную позицию. Они заверили, что не собираются разорять тайгу, топить села и работать ради сиюминутной прибыли.

— Проект «Лесная школа» — туристический, социальный и экообразовательный, — поясняет одна из получателей гектара Наталья Бугаец. — Он включает частично строительство, но главное для нас — сохранение и развитие зелёной зоны, в частности, создание парка редких и декоративных растений. По дороге на Пидан мы будем рассказывать туристам о своеобразии этих мест.

Авторы проекта считают, что на них несправедливо навешивают собак. Не они виноваты, что колодца высыхают. И не собираются уезжать, не построив экодеревню мечты.

— Лукьяновка — село вымирающее, — акцентирует Наталья Бугаец. — Нет ни одного градообразующего предприятия. Зона живёт за счёт дикого туризма. Думаю, что причина баталий кроется в конкуренции. Не вникнув в суть проекта, люди начинают протестовать, не пускают чужаков. Но разве им не нужны новые рабочие места? Разве не важно молодёжи остаться в деревне, ведь туризм, рекреация — это интересно и перспективно. В наших планах — более тесное общение с жителями деревни.

— Один из подпроектов — сбор и переработка дикоросов, — добавила координатор. — Возможно, кто-то из местных жителей станет сотрудничать в этом направлении. Мы не в состоянии охватить всё. Задача — не оттянуть турпоток на себя, а увеличить его. Вырастет прибыль, расширится рынок сбыта местной продукции. А дорога, мосты и прочая инфраструктура построится, если деревня будет развиваться.

А если бы…

Действительно, только в двух деревнях 42 стихийные и незарегистрированные турбазы. На это никто не обращает внимания, бизнес процветает. Кто проконтролирует новых землевладельцев?

— С точки зрения закона, эти земли относятся к муниципальным, — комментирует специалист Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Андрей Пуреховский. — При выдаче гектара закон соблюдён, там разрешено строительство. Знаю, что жители против. По закону требуется, чтобы они внесли предложения на стадии формирования градостроительного плана. Этого не случилось. Сегодня, чтобы поменять зоны, нужна большая работа, но главное — веские аргументы. Получатели гектаров собираются строить базы отдыха, оставляя лес, сохраняя природу. Да, эти участки находятся на ручьях, но они не относятся к специализированным защитным лесам. Они — муниципальные.

— Деревня расположена в долине, гектар чуть выше, — высказывается к. б. н., сотрудник ФНЦ Биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН Ольга Ухваткина. — Если лес вырубят, это по жителям сёл серьёзно ударит. Вода будет скатываться быстро. Из разумных соображений нельзя этого делать. Но законных оснований не разрешить этого делать нет.

Когда-то на месте выданных гектаров планировалось создать природный парк. А сейчас принимается градостроительный план, который не привязан к экологическим условиям. Сельчане грозятся мистикой — мол, Пидан накажет сам всех, кто неправильно здесь себя ведёт. Горы мусора, оставленные туристами, говорят об обратном. Грозный дух гор спит и видит сны.

МНЕНИЕ ВЛАСТИ

— С точки зрения законности всё правильно. По экологии есть претензии. У нас до сих пор нет паспортизации лесов, чёткого разграничения между деревней и лесным пунктом. Люди, которые получили гектары, сами оказались заложниками ситуации. Никто не интересуется оценкой ситуации глазами местных жителей. Раз в несколько лет горные речки переполняются, вода смывает всё вокруг. Лес становится чистым, красивым. Куда бежит человек? За компенсацией из бюджета. Вырубка леса лишь усиливает опасность разлива.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Глава Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе края, д. б. н. Владимир Раков:

— О ситуации хорошо известно. Инициативная группа заявила о своей позиции на одном из заседаний совета. Главное, что никакой экологической экспертизы выдаваемых участков не проводится. Подобное происходит близ озера Ханка , в районе залива Восток. Но кого интересует редкий вид кожистой черепахи, которая может быть уничтожена? От такой поспешной раздачи гектаров страдают природные экосистемы, сформированной тысячи лет! В первую очередь выдавать участки на пустующих землях, где раньше были посёлки, разработанные поля. Все хотят поближе к воде. Порой не знают особенностей региона, погоды, природы, условий проживания.

КСТАТИ

По расчётам учёных ДВФУ, к концу 2017 года туристическая нагрузка на гору Пидан выросла в 10 раз, в среднем со 170 до 1700 посетителей в день. По данным Школы естественных наук университета, рекреационная ёмкость Пидана превышена в 500 раз, что противоречит экологическим комфортности нормам. Разрушается почвенный покров, вырождается растительность, скапливается мусор.