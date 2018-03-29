В Воронежской области стартовала публичная защита проектов ТОСов 

На суд конкурсной комиссии представят почти тысячу проектов.
В основном они касаются ремонта сельских дорог, установки опор освещения, оборудования детских площадок. Господдержку получат лучшие — победителей объявят 11 мая. Водонапорная башня могла бы обеспечить бесперебойную подачу чистой воды почти во все дома посёлка Курбатово. Но оборудование середины прошлого века вышло из строя. Нужно очистить, покрасить бак, заменить задвижки, заглушки, дверь и окна. Местные жители посчитали: на все потребуется больше 800 тыс. рублей. Решили просить господдержку. Председатель местного ТОСа Владимир защищает проект одним из первых в области. Заметно волнуется. — Основным преимуществом для посёлка является объём бака, — председатель ТОС «Школьный» Владимир Новичихин. В зале, как на экзамене, празднично-нервная атмосфера. У каждого докладчика три минуты на то, чтобы рассказать суть проекта, объяснить, кому и зачем он нужен, как и кто будет помогать в его реализации. Комиссия настроена дружелюбно, но задает вопросы и делает замечания. В основном — по смете: — Мы не телепаты, мы не знаем, сколько вам нужно денег конкретно! Написали 862 тыс. рублей, а надо, оказывается, 500! То есть, смету надо пересматривать полностью! Члены конкурсной комиссии просят выступающих говорить конкретно, без общих красивых фраз, а главное — честно. При составлении документов не тратить деньги на привлеченных специалистов. Жёстких требований к расчётам нет — элементарный бюджет идеи могут просчитать и сами жители. — Когда смета делается какой-то специализированной организацией по каким-то правилам, не дай Бог с использованием специализированной программы, у нас возникает вопрос, а вы сами как участвовали в этом процессе? Сверхъестественных усилий для сметы не требуется. Общее понимание, минимальный набор наименований, перечень наименований, который они собираются приобретать. Чтобы это было понятно и прозрачно, — пояснил член комиссии конкурса общественно полезных проектов ТОСов Артём Зубков. Презентационные навыки, яркая защитная речь, грамотно составленный бюджет, обаяние докладчика — всё имеет значение. Но решающие факторы — спонсорская помощь и готовность жителей лично участвовать трудом, техникой или материалами. Эту дорогу в селе Кучугуры, например, сделали в прошлом году за счёт выигранного гранта, деньги вложили и жители. В этом году уже собрали около полумиллиона, чтобы продолжить работы. — Когда уже что-то сделано, люди охотнее идут навстречу, даже те, которые просто приезжают, скажем так, молодёжь, которая приезжает, и они видят, что живущие здесь люди пытаются что-то сделать, и они тоже соглашаются помочь, — рассказала жительница села Кучугуры Жанна Шышлова. В этом году на все проекты попросили больше 330 млн рублей. В основном деньги собираются потратить на ремонт и освещение поселковых дорог, установку детских спортивных площадок, оборудование мест отдыха, обустройство родников, купелей, создание колодцев. До 20 апреля конкурсная комиссия оценит почти тысячу проектов и сформирует общий рейтинг на основе набранных баллов. Тогда же будут распределять деньги. На реализацию общественно полезных инициатив в этом году выделено 60 млн рублей. Анна Андреещева, Виктор Щеглов