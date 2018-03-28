Да будет свет! Умирающая деревня в Югре получила доступ к солнечной энергии

В деревне Никулкино Кондинского района постоянно живет всего 12 человек. До сих пор электричество здесь давали по расписанию, и никаких перспектив на развитие не было. Но сейчас у сельчан появилась надежда на возрождение родной деревни.

Подарили надежду

Сколько лет мансийской деревне Никулкино, точно никто не знает. Рассвет ее пришелся на середину и вторую половину ХХ века — до перестройки. Еще в 1941 году при Кондинском колхозе открыли звероферму, где начали разводить чернобурых лисиц.

«Звероферма находилась в Никулкино, хороших чернобурок выращивали. Еще там был свой рыбоучасток, разводили лошадей, принимали ягоды, была своя пекарня, клуб, магазин. Но даже в лучшие годы там проживало не больше 150 человек. В конце 1980-х совхоз развалился, звероферма заглохла. Но местные жители до сих пор держат лошадей и коров», — рассказывает директор Кондинского музея Александра Ефимова.

Находится Никулкино в 30 км от пгт. Кондинского. Это единственная деревня в районе, в которой не было постоянного электричества. Правда, есть еще Ильичевка, но там вообще осталось два жителя. А вот Никулкино не сдается, живет деревня, несмотря ни на что.

«Прописан там 31 человек, но живут постоянно не все. Люди приезжают, поддерживают дома в порядке, летом занимаются огородами. Раньше свет по времени был, холодильники не работали, летом это вообще проблема. Думаю, теперь деревня возродится, будут осваивать там дачные участки, может, кто-то откроет фермерское хозяйство, у нас район для этого самый подходящий», — размышляет глава пгт. Кондинское Сергей Дерябин

Построенная большая солнечная батарея на фоне ссутулившихся потемневших домиков — как яркий луч света и надежды на новую жизнь. Именно Никулкино — деревне с двумя улицами и парой десятков домов, откуда даже до линии маршрута пассажирского катерка надо добираться на лодке — выпало счастье стать первой площадкой для пилотного проекта АО «Юграэнерго».

«Зелёная» энергия

«Более 10 лет мы занимаемся выработкой электричества в посёлках, которые оторваны от централизованного электроснабжения. И, конечно, мы искали способ, как уменьшить затраты на выработку электроэнергии. Стоимость дизельного топлива растёт с каждым годом, поэтому наши специалисты нашли более дешевый и, самое главное, экологичный вид топлива — солнечную энергию. Мы побывали у своих коллег в Якутии , где построено уже 18 таких электростанций, на выставках, собрали информацию и после этого создали команду, пригласили специалиста — практика в этой области. И впервые спроектировали станцию, на наш взгляд, оптимальную, которая должна, по нашим расчётам, окупиться в течение пяти лет, и в дальнейшем, как минимум на 20-30% экономить тариф для потребителей», — рассказал директор АО «Югра-Энерго» Андрей Голубев

Кондинский район — самый солнечный в Югре . Продолжительность солнечного сияния здесь около 1800 часов в год. Главный строитель батареи в Никулкино — ведущий инженер АО «Юграэнерго» Виктор Моисеев провел здесь долгое время.

«Мы регулярно исследовали световой день, изучали движение солнца, углы солнечного склонения и высоту восхода. Были проведены сложные инженерные расчёты. Взяв за основу определённую мощность солнечных батарей, предварительно рассчитали, сколько они могут выработать энергии за сутки, месяц и год», — рассказал Виктор Моисеев.

Электростанция является комбинированной: включает в себя традиционные (дизель-генератор) и возобновляемые (солнечная электростанция) источники энергии. Энергетическое оборудование оснащено поликристаллическими панелями. Общая стоимость проекта составила 1,7 миллионов рублей. Экономия дизельного топлива в деревне составит не менее 8 тонн в год или 300 тысяч рублей.

В правительстве региона заявляют, что это — только начало. Следующую солнечную электростанцию планируют построить в одном из самых северных районов Югры — Березовском, в старинном мансийском селе Няксимволь.