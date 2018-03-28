По морозу — кипятком!: в Фокино участились перебои с теплоснабжением

Люди пытаются найти ответственных лиц. Ни фокинская мэрия, ни управляющая компания, ни местная теплоснабжающая организации не могут внятно объяснить: почему зимой и весьма прохладной весной в домах города нет отопления долгими часами? Граждане исправно платят за услуги ЖКХ.

Траншеи во льду

Людмила Чернова — старожил Фокино. Знавала она и благополучное советское время уютного военного посёлка, и трудные 90-е, когда выживали без света и вымерзали всем «Техасом» — так окрестили в народе бывший Тихоокеанский. Несколько лет назад семья пенсионерки переехала на ул. Карла Маркса, 39. Четыре года был рай — минимум аварий и отключений. Думали, наконец-то наступила эра тепла, добра и милосердия.

— С прошлого лета рабочие начали разрывать траншеи возле домов микрорайона, — рассказывает читательница. — И только в начале ноября удосужились засыпать ямы. Позже рыли напротив универмага, библиотеки. Стали копать и возле нашего дома. Разворачивали трубы, варили и снова зарывали.

Что удивительного в ремонте теплотрасс? Результат! Морозным февральским утром жители улицы имени основателя коммунизма проснулись, посмотрели за окно и вздрогнули. Трубы прорвало все как одну, кипяток хлестал по асфальту, застывая на лету. По периметру двора встали зловещей стеной глыбы льда.

— Отключения от тепла продолжаются всю зиму, — продолжает Людмила Чернова. — Начальник местной котельной — человек неуловимый, вечно «куда-то отъехавший». В отделе жизнеобеспечения администрации Фокино заявили, что они за трубы не отвечают, а в управляющей компании пояснили, что обо всех отключениях их оповещают неожиданно, поэтому не успевают народ предупредить.

До финала отопительного сезона ещё далеко. Весна с минуса на плюс колеблется. Но в Фокино, похоже, радикально переходят на летний режим. Как говорят горожане, в конце февраля ряд домов отключили от тепла рано утром, а подключили глубокой ночью. В сезон гриппа и ОРВ — отличное «подспорье». Попробуй в таком температурном режиме, вылечись! И все-все-все не при делах.

Трубы навесили…

— Работаем, работаем! — испуганно ответила диспетчер фокинской управляющей компании «ФУК 1» на вопрос, что за безобразия у них с теплом творятся. — На Карла Маркса каждый день ходим, снимаем показания температурного режима на узлах учёта. Со свидетелями.

Главных же свидетелей — начальника и его зама «ФУКа» — на месте не застать. Отмахнулся от вопроса и начальник котельной, и в местной мэрии послали дальше и выше.

— Нам звонят, жалуются, но приходится снова идти от первопричин, — ответил директор Регионального центра общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Александр Смышляев . — На местах часто беспорядок, нет взаимодействия первичных организаций. Недавно в Уссурийске отключили четыре дома от газа. Проблема серьёзная — трубы надо менять, но нет финансирования. На местном уровне не заложено денег на капремонт.

Специалисты советуют собственникам проблемных домов в Фокино выяснить, кому принадлежат рвущиеся коммуникации. По идее, ресурсоснабжающей компании. Но вот в одном из домов Владивостока на ул. Аллилуева выяснили, что подходящие к зданию трубы «навесили» на собственников. Пришлось запустить обратную процедуру.

— Обращайтесь в мэрию Фокино и ресурсоснабжающую организацию, — уточняет замдиректора общественной организации «Домовой контроль» Роман Ершов . — Выясняйте, кому принадлежат трубы. Потом требуйте привести сети в нормальное состояние. Далее жалуйтесь в прокуратуру и краевую в жилищную инспекцию. То, что происходит, — незаконно.

Люди продолжают платить за коммунальные услуги. Они рассказали, что ранее у них разрушились коммуникации горячего водоснабжения, пришлось перейти на бойлеры — новые трубы восстанавливать не по карману ни администрации, ни простым собственникам. Отопления в очередной раз не было буквально 20 марта. Такое ощущение, что свежий весенний ветер выдувает собственников из квартир.

КСТАТИ

На уровне администрации края разрабатывается стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства, которая поможет повысить качество услуг и привлечь инвестиции в данную отрасль.