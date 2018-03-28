Делегация Хэбэйского геологического университета посетила университет Обручевского района

26 марта состоялся официальный визит делегации Хэбэйского геологического университета КНР в Российский государственный геологоразведочный университет.

Делегацию возглавлял ректор Хэбэйского университета господин Ван Фэнмин. В составе делегации были начальник отдела по международной деятельности госпожа Лиао Ибинь, директор Института гидрогеологии господин Ли До, директор Института геологической разведки господин Шо Лянсюй и переводчик госпожа Ли Цюмэй.

Представителей Хэбэйского университета встречали проректор по учебной работе Владимир Куликов и проректор по стратегическому развитию Равиль Дейников.

В зале Ученого совета прошел расширенный круглый стол. На него были приглашены начальник учебно-методического управления Мария Фролова ; начальник управления фундаментальных и прикладных научных исследований Людмила Ховрина; директор Института геологии и минеральных ресурсов Александр Верчеба; директор Института экономико-правовых основ недропользования Нурали Курбанов; заведующий кафедрой экономики МСК Зинаида Назарова; декан факультета геоэкологии и географии Антон Мазаев; директор Института современных технологий геологической разведки, горного и нефтегазового дела Николай Клочков; декан геофизического факультета Кирилл Мальский; декан гидрогеологического факультета Денис Горобцов; врио начальника Управления международного сотрудничества Анастасия Машкова; ведущий специалист ОПНПК Дарья Щедрова.

Встреча проходила в рамках подписанного октябре 2017 года договора о сотрудничестве между МГРИ-РГГРУ и Хэбэйским геологическим университетом. Этим договором определены следующие направления взаимодействия: развитие совместных образовательных программ; программы академической мобильности; проведение совместных проектов в научно-исследовательской сфере; программы двух дипломов; организация совместных мероприятий. Китайским гостям показали музейные комплексы МГРИ-РГГРУ.