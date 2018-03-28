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Валерий Радаев: Главное — обеспечить безопасность людей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Валерий Радаев: Главное — обеспечить безопасность людей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В этом году из-за поздней весны и больших запасов снега на территории Поволжья паводковая ситуация вызывает тревогу. Профильные службы принимают экстренные меры, чтобы не допустить ЧП, поскольку в зоне подтопления могут оказаться сотни домов и пахотных полей.
— Нужно мобилизовать все силы и средства на безаварийное прохождение паводковых вод по территории области, — обозгачил главную задачу блоку зампреда Александра Буренина на совещании по подготовке к прохождению паводка губернатор, — Главное — обеспечить безопасность людей, предупредить нештатные ситуации на объектах жизнеобеспечения. Каждый руководитель обязан понимать всю степень ответственности, чётко знать порядок действий. Поручаю специальной комиссии под руководством зампреда Буренина вести постоянный мониторинг паводковой ситуации, прогнозировать возможные риски. Действовать на опережение.
Валерий Радаев поручил зампреду взять на себя контроль за процессом и подробно доложить о противопаводковой борьбе на заседании Правительства, которое состоится завтра. Вся техника и водопропускные сооружения должна быть в полной боевой готовности. А люди — проинформированы. что делать в случае ЧП. Особо обратил внимание на необходимость организации в каждом поселении пунктов временного размещения, обеспечения запасов продовольствия, качественной питьевой воды, медикаментов, ГСМ.
На сегодняшний день запасы снега в Правобережье — на уровне 108%, Левобережье — 92%. К числу паводкоопасных отнесено 22 района — 12 правобережных и 10 левобережных. Высокая степень вероятности подтопления прогнозируется в 7 районах области: Вольском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Дергачевском, Петровском и Пугачевском.
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