Представители FATF в марте 2019 года посетят Россию для проведения проверки

"На следующей неделе в Москве проводится семинар-совещание по подготовке к миссии государственных, надзорных и правоохранительных органов федерального и регионального уровня", — сказал Ливадный.

По его словам, персональный состав миссии пока не определен, но уже известен ее руководитель. Им станет сотрудник секретариата FATF Том Нилан, который проводил подобные оценки в Швеции Саудовской Аравии . В полном составе миссия будет работать три недели на территории России в марте 2019 года и, помимо работы в Москве, посетит два региона, что является обязательным условием.

"Мы подготавливаем каждый из округов к этому визиту. До начала работы миссии на территории страны, FATF принимает любые изменения, поэтому у нас будет возможность исправить все выявленные недостатки, как с точки зрения правого регулирования, так и с точки зрения практической результативности", — сказал Ливадный.

FATF — это межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем государств этим стандартам.