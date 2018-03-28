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Представители FATF в марте 2019 года посетят Россию для проведения проверки
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Представители FATF в марте 2019 года посетят Россию для проведения проверки 

ТАСС 1 час назад
НОВОСИБИРСК, 28 марта. /ТАСС/. Представители группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (The Financial Action Task Force, FATF) собираются приехать в Россию на следующей неделе, чтобы провести семинар-совещание в Москве, на котором расскажут государственным органам федерального и регионального уровня о грядущей проверке в марте 2019 года. Об этом в среду сообщил в пресс-центре ТАСС заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный.
"На следующей неделе в Москве проводится семинар-совещание по подготовке к миссии государственных, надзорных и правоохранительных органов федерального и регионального уровня", — сказал Ливадный.
По его словам, персональный состав миссии пока не определен, но уже известен ее руководитель. Им станет сотрудник секретариата FATF Том Нилан, который проводил подобные оценки в Швеции и Саудовской Аравии. В полном составе миссия будет работать три недели на территории России в марте 2019 года и, помимо работы в Москве, посетит два региона, что является обязательным условием.
"Мы подготавливаем каждый из округов к этому визиту. До начала работы миссии на территории страны, FATF принимает любые изменения, поэтому у нас будет возможность исправить все выявленные недостатки, как с точки зрения правого регулирования, так и с точки зрения практической результативности", — сказал Ливадный.
FATF — это межправительственная организация, вырабатывающая мировые стандарты в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, а также осуществляющая оценки соответствия национальных систем государств этим стандартам.
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