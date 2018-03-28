Самбурская обругала матом сторонников Навального за испорченную акцию памяти жертв в Кемерово

Запись приводит журналист Максим Кононенко в своем Twitter (осторожно, ролик содержит нецензурную лексику).

«Договорились собраться и почтить молчанием погибших, а вместо этого устроили митинг: Россия без Путина , Навальный…», — возмутилась актриса.

Отметим, что Самбурская активно следит за событиями в Кемерово, делясь мнением с подписчиками в Instagram.

Новосибирске, Красноярске, Томске, Напомним, акции памяти погибших во вторник прошли в Абакане Москве и многих других городах страны. Также была отключена подсветка Останкинской башни. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.

При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека.

Во вторник в Кемерово прилетел президент Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к сгоревшему ТРК и провел совещание по ликвидации последствий пожара. Путин пообещал наказать всех виновных в трагедии.