Самбурская обругала матом сторонников Навального за испорченную акцию памяти жертв в Кемерово 

Актриса Анастасия Самбурская в резких выражениях раскритиковала сторонников блогера Алексея Навального, пришедших на московскую акцию памяти жертв в Кемерово и решивших выразить там свои политические взгляды.
Запись приводит журналист Максим Кононенко в своем Twitter (осторожно, ролик содержит нецензурную лексику).
«Договорились собраться и почтить молчанием погибших, а вместо этого устроили митинг: Россия без Путина, Навальный…», — возмутилась актриса.
Отметим, что Самбурская активно следит за событиями в Кемерово, делясь мнением с подписчиками в Instagram.
Напомним, акции памяти погибших во вторник прошли в Абакане, Новосибирске, Красноярске, Томске, Москве и многих других городах страны. Также была отключена подсветка Останкинской башни. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
При пожаре в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово в воскресенье погибли 64 человека.
Во вторник в Кемерово прилетел президент Владимир Путин. Глава государства возложил цветы к сгоревшему ТРК и провел совещание по ликвидации последствий пожара. Путин пообещал наказать всех виновных в трагедии.