Навстречу весне отправятся гости семейного праздника в музее Семенково 

Научатся печь обрядовое печенье — жароват, выучат весенние заклички гости музея Семенково. 31 марта под открытым небом там пройдет семейный праздник «Навстречу весне!».
Как отмечают организаторы, в прежние времена люди связывали приход весны с первыми птицами. Поэтому гостей праздника научат закликать весну и птиц, которые принесут на своих крыльях весну в Вологду. Также в программе подвижные народные игры, викторины, увлекательные мастер-классы и многое другое.
Праздничная программа стартует в полдень и продлится до 15 часов.