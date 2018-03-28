Ещё
Навстречу весне отправятся гости семейного праздника в музее Семенково
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Навстречу весне отправятся гости семейного праздника в музее Семенково 

Вологда.рф 29 минут назад
Фото: Вологда.рф
Научатся печь обрядовое печенье — жароват, выучат весенние заклички гости музея Семенково. 31 марта под открытым небом там пройдет семейный праздник «Навстречу весне!».
Как отмечают организаторы, в прежние времена люди связывали приход весны с первыми птицами. Поэтому гостей праздника научат закликать весну и птиц, которые принесут на своих крыльях весну в Вологду. Также в программе подвижные народные игры, викторины, увлекательные мастер-классы и многое другое.
Праздничная программа стартует в полдень и продлится до 15 часов.
Вологда.рф: последние новости
Два года назад в России были сформированы войска национальной гвардии Железнодорожный переезд под Вологдой временно закроют Пенсионер пострадал в Вологде при столкновении двух иномарок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово63
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным827
Россия и ОПЕК готовят беспрецедентную сделку74
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля312
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»27
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
01:39
Пьяный авиадебошир сцепился с бортпроводником
Происшествия
05:15
Раскрыты тайные подробности смерти Принса
Шоу-бизнес Происшествия
00:57
Брежнева призвала к бойкоту ТЦ
Шоу-бизнес
00:55
Анфиса Чехова обратилась к погибшей подруге
Шоу-бизнес
02:59
Дочь погибшего Краско мечтает вернуться в Россию
Шоу-бизнес
08:12
Рудковская защитила потерявшего всю семью Вострякова
Шоу-бизнес
01:00
Терешина рассказала о приводах в полицию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение