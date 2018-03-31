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Бастрыкин наградил героев, спасших посетителей «Зимней вишни»
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Бастрыкин наградил героев, спасших посетителей «Зимней вишни» 

Вести.Ru 1 час назад
Награды жителям Кемерова, спасавшим людей во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта, вручил во время пребывания в столице Кузбасса глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он провел отдельную встречу с людьми, не растерявшимися в экстремальной ситуации и проявившими подлинный героизм, и вручил героям ведомственные награды за спасение десятков человеческих жизней.
Александр Бастрыкин подчеркнул, что эти медали — боевые, и их удостаиваются люди, проявившие настоящее мужество, сообщали официальный представитель СКР Светлана Петренко. В числе награжденных Бастрыкиным, в частности, работник одного из залов третьего этажа Александр Калачев, который во время пожара побежал на четвертый этаж и вывел несколько семей из зоны пожара; спасавшая детей аниматор детской игровой комнаты Кристина Никитина; 17-летний курсант кадетского корпуса Дмитрий Полухин, который вытащил из пожара троих детей; сотрудник обувного магазина Фарзон Салимов, который помогал людям выходить из горящего здания.
Председатель СКР отметил, что на встрече с родственниками погибших и потерпевших представители следственных органов «обещали и сделают все, чтобы отыскать истину и справедливость, наказать виновных».
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