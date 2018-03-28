Не смогли: предмундиальные проекты донских властей, оставшиеся обещаниями

Ростовчане уже привыкли к обещаниям местных властей. Они годами ждут новые школы и больницы, мечтают об удобном транспорте и чистых улицах. В преддверии ЧМ-2018 161.ru вспоминает проекты, которые чиновники хотели реализовать к главному событию года, но не смогли.

«Юность России», или «Трудовые резервы»

«Юность России» — один из старейших стадионов донской столицы. Здесь играли в футбол еще в начале XX века. И грех такую площадку (с богатой историей и в самом центре города) не реконструировать. Вот почему стадион пообещали привести в порядок к мундиалю. По задумке, это поле футболисты разных сборных могли бы использовать для тренировок.

Но довольно быстро «Юность» исчезла из списка тренировочных баз. Причина простая: стадион оказался настолько запущен, что денег на его реконструкцию просто не нашли. Сегодня поле выглядит ужасно, лавочки разломаны, летом территория вокруг зарастает непролазными джунглями.

— По информации управления по физической культуре и спорту Ростова, между городским департаментом имущественно-земельных отношений и ООО «Праймери Дон» заключен договор аренды земельного участка для эксплуатации стадиона. За два года компания «Праймери Дон» полностью выполнила обязательства по арендным платежам за землю и потратила существенные денежные средства на приведение в порядок и благоустройство территорий, — говорится в официальном ответе из администрации города.

Стадион оказался настолько разрушен, что на его восстановление не стали тратить деньги

Следом идет пояснение: дальнейшая работа на этом месте требует серьезных финансовых вложений, которые имеют смысл только в том случае, если «Праймери Дон» станет собственником участка. Как вариант — инвестор может построить здесь спортивный комплекс на пять тысяч зрителей. Но уверенности в том, что у него возникнет такое желание, пока нет.

Гостиницы

Гостиница «Московская» когда-то была одной из самых престижных в Ростове. Красивое здание на улице Садовой могло бы с гордостью принимать туристов. Но для этого отель нужно отремонтировать. А он уже несколько лет стоит заброшенный.

— «Московская» за последние годы сменила трех владельцев. Объект переходит из рук в руки, потому что требует больших денежных вложений. Вот к нему никак и не подступятся. Я видел один из проектов реконструкции. Интересный, но дорогой. Неудивительно, что его так и не воплотили в жизнь, — рассказал руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин

«Московская» несколько лет стоит заброшенная

Похожая история и с гостиницей Sheraton: на нее у владельца нет денег. Отель начинала строить компания «Мегаполис» , которая не смогла рассчитаться по кредиту с ВТБ , и в итоге объект перешел в собственность банка. ВТБ гостиницу продал самарскому бизнесмену Григорию Оганесяну . В ноябре 2017 года руководитель департамента экономики Ростова Светлана Камбулова рассказала: владелец хочет завершить строительные работы к маю 2018-го. Вот только никаких изменений так и не произошло. Объект стоит недостроенный.

Более того — буквально на днях появились сообщения, что самарский « АктивКапитал Банк », председателем правления которого и является Оганесян, испытывает финансовые трудности: банк ввел ограничения на выдачу вкладов.

Строительство Sheraton замерло из-за нехватки денег

Канатная дорога

Идея строительства канатной дороги всплывает в устах власть имущих примерно раз в два года, а то и чаще. Связать необычным способом центр города и левый берег Дона власти мечтают давно. Например, в 2014 году речь шла не столько о переправе, сколько об экстремальном аттракционе длиной 570 метров. В администрации города тогда уверенно заявляли, что инвестор уже оформляет документы на земельный участок. Ожидалось, что пользоваться канатной дорогой будут в первую очередь туристы, приехавшие в 2018 году на чемпионат.

В 2015 году тогда еще сити-менеджер Сергей Горбань рассказал, что вложить свои деньги в затею готов бизнесмен Иван Саввиди . Однако спустя год канатную дорогу вдруг исключили из списка городских инвестиционных проектов. И разговоры на этом прекратились.

— Мы никакого отношения к канатной дороге не имеем, все эти заявления делала администрация города при Горбане, им лучше всего и адресовать данные вопросы, — так комментируют в пресс-службе группы компаний «Агроком» ситуацию сейчас.

Канатная дорога является украшением многих городов страны. Но, увы, не Ростова