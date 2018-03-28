Что волнует жителей? Бороться с городскими проблемами нужно сообща

Наказы избирателей

На информационный день муниципальной власти в актовом зале классической гимназии № 17 в Ленинском районе Новосибирска собрались активисты двух ТОСов — «Дружба» и «Надежда», чтобы рассказать представителям районной администрации и депутату Совета депутатов города Новосибирска Александру Бурмистрову то, что их особенно волнует.

Но сначала общественники посмотрели фильм о благо— устройстве городских территорий. Сказочно преобразившаяся набережная реки Обь, реконструкция парков и скверов, капитальный ремонт автомагистралей — это, конечно, хорошо. Но жителей округа № 23 больше всего волновали вопросы местного значения, в частности, обустройство дворовых территорий и зелёные зоны в шаговой доступности от густонаселённых микрорайонов.

«Люди давно просят благоустроить сквер Гагаринский на улице Пархоменко, — говорит председатель ТОС «Дружба» Галина Шубина. — Мы каждый год проводим там субботники. Но сил активистов-общественников слишком мало для того, чтобы привести сквер в приличный вид, достойный столицы Сибири. Здесь нужно заасфальтировать дорожки, чтобы можно было гулять по ним круглый год, убрать старые и высадить молодые деревья. Очень хочется видеть сосны, липы. Надеемся на понимание и финансовую поддержку со стороны администрации Ленинского района».

Депутат Александр Бурмистров напомнил, что благо-устройство сквера Гагаринский — это наказ избирателей. Бюджетное финансирование на его выполнение должно поступить в 2019 году. Так что придётся немного подождать.

Поликлиника и лестницы

ТОСовцы обратили внимание власти и на более мелкие житейские проблемы. Например, на то, что для безопасности жителей необходимо срочно обустроить парковочный карман возле магазина «Ярче» на улице Пархоменко, 8. Там в режиме «нон-стоп» разгружаются большегрузные фуры, перегораживая людям подход к дому. Конечно, приказать коммерсантам самостоятельно обустроить зону погрузки и разгрузки администрация района не может, но парковочный карман снял бы эту проблему.

Жители домов № 12, 14 и 16 по улице Пархоменко посетовали на разрушенный тротуар. Депутат объяснил, что муниципалитет вот уже три года выделяет средства на ремонт городских тротуаров, и сумма финансовых вливаний увеличивается год от года. В ближайшее время дойдёт очередь и до тротуаров в Ленинском районе, которые также приведут в порядок.

Ещё одна проблема, на которую обратили внимание жители, — это ремонт лестничных маршей к домам № 20 и 32 на улице Котовского. Сейчас спуск по ветхим ступенькам — это полоса препятствий, особенно для пожилых людей и мам с детьми. Подниматься по ним тяжело. Депутат напомнил, что этот объект — тоже наказ избирателей, ремонт лестниц запланировали на 2020 год.

Рассказал народный избранник и о строительстве нового здания поликлиники № 26. В ближайшее время в Новосибирске на конкурсной основе определят концессионера на строительство семи поликлиник. Новая поликлиника в Ленинском районе в этом списке есть.

«Проведение подобных информационных дней в районах города — это весьма действенный механизм обратной связи между властью и обществом, — говорит депутат Александр Бурмистров. — Это реальный шанс для жителей обозначить проблему, задать вопрос напрямую, без посредников, главе администрации района и депутату. В диалоге с активистами ТОС мы находим, как избавиться от болевых «точек» на карте города, выстраиваем планы на будущее».