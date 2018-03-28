В Перми представили проекты по изменению городской среды

Проекты по изменению городской среды представили депутатам Законодательного собрания Пермского края 27 марта.

Парламентариям презентовали план изменения крупнейших территорий города. Среди них — реконструкция городской эспланады, Разгуляя, набережной Камы от Перми II до Мотовилихи.

В частности, в краевой столице хотят провести реновацию территории железнодорожного вокзала и прилегающего к ПГНИУ участка, в котором сейчас находится промышленная зона. Большие изменения коснутся транспортной инфраструктуры, пролегающей вдоль набережной Камы. Здесь планируют сделать пешеходно-велосипедную зону или запустить движение трамвая. Предполагается, что к реализации запланированных проектов будут активно привлекать инвесторов.

«Жители Перми и краевые власти давно обсуждают, каким мы хотим видеть наш город, его основные зоны. Сегодня мы увидели, как органично можно связать территории, находящиеся вдоль реки Камы. Основная идея — к юбилею Перми реализовать основные объекты. Прежде всего — разобраться с пересадочным транспортным узлом Пермь II, проложить стратегически важную дорогу по улице Строителей, до конца решить вопрос с железной дорогой от Перми II до Перми I, полностью благоустроить общественное пространство вдоль набережной Камы. Важно, что жители города могут прийти и своими глазами увидеть, как в перспективе будет выглядеть город — парковые зоны, территория жилой застройки, промышленные территории», –рассказал председатель комитета по развитию инфраструктуры Виктор Плюснин

С концепцией развития отдельных территорий краевой столицы жители города могут познакомиться на мультимедийной выставке «Моя Пермь — моё будущее», которая проходит в Фестивальном доме на эспланаде. Она работает с 18.00 до 21.00 по будням и с 12.00 до 21.00 по выходным. Вход свободный.