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Китай и Марокко создают Деловой совет Шелкового пути
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Китай и Марокко создают Деловой совет Шелкового пути 

ИА Синьхуа 1 час назад
Рабат, 28 марта /Синьхуа/ — Марокко и КНР подписали во вторник меморандум о взаимопонимании по созданию Делового совета Шелкового пути. Церемония прошла во время Марокканско-китайского форума в Касабланке.
Документ скрепили своими подписями вице-президент Марокканской ассоциации наемных работников Файсал Мекуар и председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли /ККСРМТ/ Цзян Цзэнвэй.
Как сообщается в заявлении Марокканско-китайского форума, новый совет должен стать платформой для работы промышленного и коммерческого секторов экономики двух стран. Он будет распространять информацию об инвестиционных возможностях и помогать в решении проблем, возникающих в ходе международного делового сотрудничества.
Марокканская ассоциация наемных работников и ККСРМТ договорились создать необходимые механизмы проведения регулярных встреч для рассмотрения вопросов сотрудничества между двумя странами. —0—
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