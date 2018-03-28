Китай и Марокко создают Деловой совет Шелкового пути

Рабат , 28 марта / Синьхуа / — Марокко КНР подписали во вторник меморандум о взаимопонимании по созданию Делового совета Шелкового пути. Церемония прошла во время Марокканско-китайского форума в Касабланке.

Документ скрепили своими подписями вице-президент Марокканской ассоциации наемных работников Файсал Мекуар и председатель Китайского комитета содействия развитию международной торговли /ККСРМТ/ Цзян Цзэнвэй.

Как сообщается в заявлении Марокканско-китайского форума, новый совет должен стать платформой для работы промышленного и коммерческого секторов экономики двух стран. Он будет распространять информацию об инвестиционных возможностях и помогать в решении проблем, возникающих в ходе международного делового сотрудничества.

Марокканская ассоциация наемных работников и ККСРМТ договорились создать необходимые механизмы проведения регулярных встреч для рассмотрения вопросов сотрудничества между двумя странами. —0—