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Сибирячка увидела космический корабль в ночном небе
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Сибирячка увидела космический корабль в ночном небе 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Жительница ОбьГЭС Ольга Ильина сфотографировала пролетающую над Новосибирском международную космическую станцию.
Девушка рассказала, что МКС отлично видна на ночном небе даже невооружённым глазом: станция очень яркая и постоянно движется.
«27 марта в 21:45 поймали МКС. Она летела с юго-запада на юг, максимальная высота над горизонтом 29°. Сфотографировали с большой выдержкой от Новосибирской ГЭС. На снимке вид на Обское море, справа набережная ОбьГЭС с фонарями. На небе хорошо видно созвездие Ориона. Видна траектория МКС — это линия, как раз пролетает над звездой Сириус, самой яркой на небе в этом сезоне», — рассказала Ольга корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».
По наблюдениям девушки, МКС можно наблюдать в ночном небе регулярно, если только над Новосибирском нет сильной облачности.
В июле прошлого года горожане также заметили в небе над городом корабль «Союз МС-05», но решили, что это метеорит.
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