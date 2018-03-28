Сибирячка увидела космический корабль в ночном небе

Девушка рассказала, что МКС отлично видна на ночном небе даже невооружённым глазом: станция очень яркая и постоянно движется.

«27 марта в 21:45 поймали МКС. Она летела с юго-запада на юг, максимальная высота над горизонтом 29°. Сфотографировали с большой выдержкой от Новосибирской ГЭС. На снимке вид на Обское море, справа набережная ОбьГЭС с фонарями. На небе хорошо видно созвездие Ориона. Видна траектория МКС — это линия, как раз пролетает над звездой Сириус, самой яркой на небе в этом сезоне», — рассказала Ольга корреспонденту НГС в переписке в соцсети «ВКонтакте».

По наблюдениям девушки, МКС можно наблюдать в ночном небе регулярно, если только над Новосибирском нет сильной облачности.

В июле прошлого года горожане также заметили в небе над городом корабль «Союз МС-05», но решили, что это метеорит.