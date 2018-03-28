Ещё
Премьер Франции рассказал о референдуме о независимости Новой Каледонии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Премьер Франции рассказал о референдуме о независимости Новой Каледонии 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп озвучил формулировку вопроса, который будет вынесен на референдум о независимости Новой Каледонии от Франции, который состоится четвертого ноября. Об этом сообщает РИА Новости.
"Вы хотите, чтобы Новая Каледония получила доступ к полному суверенитету и стала независимой?" — так будет звучать вопрос, который будет вынесен на голосование. В бланке ответа на него можно будет выбрать «да» или «нет». Данная формулировка, по словам премьера, «имеет глубокий политический смысл».
Архипелаг в Тихом океане имеет статус заморской территории Франции. В Новой Каледонии 20 лет назад был проведен референдум о самоопределении, но тогда ее жители выступили против независимости.
Российская Газета: последние новости
В Калгари неизвестный открыл стрельбу по полицейским Кузбасские депутаты выделили 50 миллионов рублей семьям погибших Врио главы Дагестана снял с должности зампреда правительства
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным491
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля168
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации80
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»43
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение