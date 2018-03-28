Премьер Франции рассказал о референдуме о независимости Новой Каледонии

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп озвучил формулировку вопроса, который будет вынесен на референдум о независимости Новой Каледонии от Франции, который состоится четвертого ноября. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы хотите, чтобы Новая Каледония получила доступ к полному суверенитету и стала независимой?" — так будет звучать вопрос, который будет вынесен на голосование. В бланке ответа на него можно будет выбрать «да» или «нет». Данная формулировка, по словам премьера, «имеет глубокий политический смысл».

Архипелаг в Тихом океане имеет статус заморской территории Франции. В Новой Каледонии 20 лет назад был проведен референдум о самоопределении, но тогда ее жители выступили против независимости.