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Минобороны Великобритании призвало Запад обновить концепцию сдерживания
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Минобороны Великобритании призвало Запад обновить концепцию сдерживания 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Западу следует пересмотреть концепцию сдерживания, чтобы привести ее в соответствие с реалиями сегодняшнего дня. Такое мнение выразили во вторник в интервью небольшой группе журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, постоянный секретарь министерства обороны Соединенного Королевства Стивен Лавгроув и заместитель начальника Штаба обороны британских ВС Гордон Мессенджер. Они находятся с визитом в Вашингтоне и проводят в эти дни переговоры в Пентагоне.
"Нам нужно продумать, что мы подразумеваем под сдерживанием в современную эпоху. Сдерживание как принцип не менялось со времен холодной войны. Оно сводится к тому, чтобы гарантировать, что риски противнику от его потенциального действия перевешивают [сопряженные с таким шагом] потенциальные выгоды", — сказал Мессенджер.
"В эпоху, когда есть стабильная «серая зона» [действий того или иного] государства, мы должны быть готовыми реагировать и действовать. Это не обязательно означает, что нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали. Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию. Нужно быть в состоянии использовать современные технологии", — убежден британский военачальник.
Ни мира, ни войны?
"И нам следует сознавать, что есть юридические и политические вопросы, связанные с тем состоянием, которое не дотягивает до войны. Мы привыкли к  разграничению на войну и мир. Возможно, нам надо рассмотреть эту предпосылку, чтобы гарантировать, что мы не вступаем в боксерский матч, когда у нас одна рука привязана за спиной", — считает генерал.
Со своей стороны Лавгроув, выполняющий функции первого заместителя главы военного ведомства Великобритании, подчеркнул, что, по мнению Лондона, НАТО требуется обсудить все нюансы, связанные с применением доктрины сдерживания в нынешних условиях. «Что мы пытаемся сделать, так это в действительности освежить детализированные дебаты по поводу сдерживания», — заявил постоянный секретарь.
Принцип коллективной обороны
При этом Лавгроув не согласился с предположениями о том, что Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора в реальности не сработает. Статья предусматривает коллективный ответ в случае «вооруженного нападения на одну или несколько» стран — членов НАТО.
"Я не улавливаю ни от кого из наших партнеров по НАТО ощущения того, что сохранность Статьи 5 хотя бы отдаленно находится под сомнением. И всех это сильно успокаивает", — подчеркнул представитель руководства минобороны Соединенного Королевства.
Он также отверг догадки о том, что инцидент в британском Солсбери, где, по версии Лондона, 4 марта был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, подпадает под действие Статьи 5. «Я не думаю, что это пересекает позицию по Статье 5. Если бы это произошло, то вы бы увидели ответ иного типа», — сказал по данному поводу Лавгроув.
Тем не менее на его взгляд, у произошедшего в Солсбери будут «очень глубокие последствия».
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