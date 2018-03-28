Бывший министр Сердюков — должности новые, замашки прежние

Прославившись на всю страну после серии разоблачений и громких уголовных дел о хищения в министерстве обороны РФ , глава военного ведомства Анатолий Сердюков предпочел уйти в тень, чтобы «не отсвечивать» и спокойно зарабатывать миллионы рублей менее рискованными способами, чем раньше. Издание Sobesednik.ru выяснило, чем сейчас занимается номинально опальный министр, ловко избежавший и тюрьмы, и сумы.

Высокие посты, хорошая зарплата

Анатолий Сердюков сегодня является одним из членов правления госкорпорации «Ростех» , занимая кресло индустриального директора авиастроительного кластера компании. Согласно открытым данным, бывший министр после отставки и уголовного дела, которое благополучно закончилось для него амнистией, сумел даже получить прибавку к зарплате — теперь она составляет около 328 млн рублей в год. «По миллиону с лишним за рабочий день», — вычислил «Собеседник».

После того, как Сердюкова с треском (вынужденно) вышибли из Минобороны, он не сразу попал на «хлебное» место, некоторое время потрудившись в должности гендиректора Федерального исследовательского испытательного центра машиностроения. Но после назначения в 2015 году на должность индустриального директора кластера «Ростеха» его карьера пошла в гору: чиновника с коррупционным прошлым почему-то захотели увидеть у себя в составе совета директоров и «КамАЗ» , и «Роствертол» , и подконтрольные «Ростеху» «Объединенная двигателестроительная корпорация» , «Радиоэлектронные технологии» и «Технодинамика»

Примечательно, что после назначения Сердюкова членом совета директоров ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» ФАС выявила на одном из предприятий компании попытку незаконного обогащения: подрядчик получил крупный аванс от Минобороны на поставку самолетов-амфибий и деньги исчезли.

Благодаря обилию должностей Сердюков имеет постоянный доступ к огромным объемам средств — выручка его кластера, как пишет «Собеседник», составляет 535 млрд рублей, а в ближайшие годы может дорасти и до 1,5 трлн рублей. Видимо, столь большие деньги кружат голову менеджерам корпорации, потому что в «Вертолетах России» решили не экономить на личном комфорте и только в прошлом месяце спустили 32 млн рублей на единичный перелет чартерным рейсом с обслуживанием в вип-зале аэропорта. А летом на чартер холдинг потратил 50 млн рублей, чтобы доставить свое руководство из 15 человек на Paris Air Show, хотя даже перелет бизнес-классом обошелся бы компании всего в 900 тысяч рублей и дал бы огромную экономию средств.

Впрочем, эти дорогостоящие полеты, по всей видимости, имеют под собой прочную коррупционную основу, так как лишь 24% госзакупок «Вертолетов России» проводится на конкурсной основе. Стало быть, деньги достаются нужным людям.

«Закупки госхолдинга под руководством Анатолия Сердюкова вообще выглядят подозрительно. Около половины из них исключают конкуренцию и соответственно экономию. Встречаются среди подрядчиков структур «Ростеха» и лично связанные с Сердюковым. Как, например, ООО «Нкм Норд» с выручкой в 7,5 млрд руб. Соучредителем этой поставляющей металлы фирмы является Ермаков Сергей Николаевич . Он же — сосед Сердюкова по ЖК «Грюнвальд» в западном предместье Москвы . Во всяком случае, здесь они вместе выступали учредителями ТСЖ», — говорится в материале «Собеседника».

Уютное гнездо Сердюкова

Ранее ПАСМИ сообщало, что Анатолий Сердюков возглавил правление московского ТСЖ «Молочный-6». Помимо него в этом доме проживает его близкая знакомая Евгения Васильева , так же прославившаяся из-за многомиллионных хищений в министерстве обороны, сестра и сын. Всего в доме восемь квартир. Стоимость квартиры в этом доме может составлять несколько миллионов долларов, если судить по аналогичным предложениям на рынке недвижимости.

Неизвестно, сравнится ли эффективность Сердюкова-председателя ТСЖ с эффективностью Сердюкова-министра, но известно, что за прошлый год ТСЖ накопило более миллиона рублей долгов по коммунальным платежам.

«Вряд ли близкие Сердюкова не платят за ЖКУ из-за финансовых сложностей. Сын числится учредителем четырех фирм. Одна из них, ООО «Крафт», два года назад стала господрядчиком, предоставив за 53 млн парковку для автомобилей „Газпрома“ Петербурге . Еще 21 млн руб. 31-летний Сердюков-младший заработал как ИП на госзаказах от ФНС , которую одно время возглавлял его папа. На Галину Пузикову зарегистрированы два юрлица: находящееся в процессе ликвидации ООО «Техцентр» и ООО «Автосервис-Мм». Бизнес ее мужа, Валерия Пузикова, ранее получавший преференции от госорганов, теперь переписан на других родственников. Пузиков, кстати, обвинялся в растрате средств оборонного ФГУП, но дело закрыли за давностью», — подытожили в «Собеседнике».