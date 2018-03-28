Англия не удержала победу над Италией

В товарищеском матче сборные Англии Италии сыграли вничью.

Протокол игры

Англия

Италия

87' Инсинье Лоренцо (1:1)

27 марта. Стадион «Уэмбли» (Лондон).

Во вторник вечером в товарищеском матче сошлись сборные Англии и Италии. Вывеска была довольно яркой, хотя эти команды в последние годы потеряли статус топовых. Так, «три льва» на последнем чемпионате Европы вылетели уже в 1/8 финала, проиграв Исландии , а «скуадра адзурра» впервые за 60 лет не попала на чемпионат мира. Фаворитами отчётного поединка были англичане, которые в пятницу на выезде обыграли Голландию . Но проигравшие в прошлой игре Аргентине итальянцы также рассчитывали показать себя в лучшем свете на «Уэмбли».

За четверть часа Чиро Иммобиле трижды оказывался в центре внимания в линии атаки сборной Италии. Сначала он выскочил к воротам справа, но замешкался и не успел нанести разящий удар. Затем он пытался воспользоваться грубой ошибкой Джона Стоунса , допущенной около штрафной площади, однако защитник сборной Англии поборолся до конца и помешал сопернику. А после этого Иммобиле откликнулся на подачу с правого фланга, но метров с шести головой пробил чуть выше цели. Между этими эпизодами неплохой шанс отличиться был у Джейми Варди, однако нанести удар из пределов штрафной площади ему помешал оппонент.

На двадцать шестой минуте сборная Англии смогла открыть счёт. С нарушением правил останавливали итальянцы перспективную атаку «трёх львов», и Дениз Айтекин , казалось, уже готовился показать жёлтую карточку. Но Джесси Лингард решил быстро разыграть штрафной и сделал пас на Джейми Варди. Форвард получил передачу и через мгновение мощно пробил в правый верхний угол!

В сроком времени в очередной раз о себе напомнил Иммобиле. Метров с пятнадцати пробивал Чиро, но мяч после рикошета от защитника пролетел рядом с левой штангой. Через пару минут Марко Пароло расчехлил свою «пушку», нанеся удар с ходу метров с тридцати — игровой снаряд пролетел над перекладиной. И всё же подопечные Гарета Саутгейта смотрелись как-то свежее и предпочтительнее. Одна из последующих атак хозяев выглядела перспективно, но передача Эшли Янга с левого края штрафной не дошла до адресата около ворот.

После перерыва игра на «Уэмбли» не баловала зрителей россыпью опасных моментов. Все основные события проходили между штрафными площадками, да и замены делали своё дело, пагубно влияя на темп. На семьдесят третьей минуте сборная Италии имела неплохой шанс отыграться, заработав опасный штрафной. Исполнять его взялся Лоренцо Инсинье, однако не удалось ему попасть в правый верхний угол. В скором времени Инсинье с левого края чужой штрафной после заброса из глубины то ли бил в дальний угол, то ли делал передачу. Как бы там ни было, игровой снаряд пролетел рядом со штангой.

В концовке Дениз Айтекин назначил пенальти в ворота сборной Англии. Федерико Кьеза оказался на газоне в чужой штрафной в борьбе с несколькими соперниками, и после просмотра видеоповтора арбитр всё же указал на точку. Лоренцо Инсинье с пенальти пробил под левую штангу, а Джек Батлэнд немного не дотянулся до мяча. Как и три года назад, товарищеский матч сборных Англии и Италии завершился со счётом 1:1.