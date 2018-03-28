Наркобизнес уходит в Интернет

Владимира Колокольцева. Наркоторговцы посягают на самое святое — здоровье и жизнь детей. Тема борьбы с наркотиками станет главной в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации 28 марта, куда сенаторы пригласили главу МВД

Электронные «барыги»

Сегодня наркотики можно приобрести не выходя из дома: достаточно воспользоваться специальной формой заказа на интернет-сайтах. Соответствующие объявления чаще всего встречаются в теневом секторе Сети, так называемом даркнете. Но при желании можно найти соответствующие предложения и в открытом сегменте Интернета.

Среди важных причин популярности оборота запрещённых веществ в Сети — дешевизна товара, а также возможность анонимно совершать сделки. Ведь онлайн-общение продавца и покупателя сводится к минимуму — они не знают и не видят друг друга. Курьер доставляет «заказ» в одно из произвольно выбранных укромных мест, а покупателю остаётся только добраться до «закладки» и забрать уже оплаченный товар.

«Если раньше наша основная работа проходила в офлайне, когда огромное количество рекламы наркотиков наносилось трафаретом на асфальт или на стены городских улиц, то сейчас практически весь наркобизнес ушёл в Интернет, — сообщил « Парламентской газете » председатель Всероссийского общественного движения «Стопнаркотик», член Совета по проблемам профилактики наркомании при Совете Федерации Сергей Полозов . По словам эксперта, помимо того, что в Интернете активно ведётся работа по продаже наркотиков и рекрутингу так называемых кладменов (людей, которые делают закладки), в Сети также распространяется огромное количество вредоносной информации по пропаганде запрещённых веществ, продвижению мифов об их безопасности, легальности или даже пользе.

Стоглавая гидра наркомафии

По мнению экспертов, есть несколько причин, не позволяющих Роскомнадзору оперативно блокировать противоправный контент, из-за чего «наркотические» сайты по-прежнему доступны для посетителей. Первая — то, что полномочия по борьбе с наркомафией были ранее переданы от Федеральной службы ко контролю за оборотом наркотиков ( ФСКН ) к МВД. И если в рамках ФСКН существовало специальное подразделение, которое оперативно проверяло жалобы на подозрительный интернет-трафик и делало соответствующие запросы в Роскомнадзор, то в МВД такого департамента не было, и полицейским потребовалось время, чтобы наладить эту работу, выработав алгоритмы выявления криминальных сайтов и единые подходы к их блокировке.

Если раньше наша основная работа проходила в офлайне, то сейчас практически весь наркобизнес ушёл в Интернет. Вторая причина — то, что большинство сайтов наркоторговцев размещаются на иностранных доменах и хостингах, «выпадающих» из юрисдикции Роскомнадзора. И третья — то, что интернет-наркобизнес напоминает стоглавую гидру: на месте одного закрытого сайта тут же возникает россыпь «зеркал», которые продолжают противоправную работу.

Наконец, нужно признать, что злоумышленники успешно берут на вооружение новые технологии и угнаться за ними становится сложней с каждым годом. «Сайты — это пережиток прошлого, — констатировал Сергей Полозов. — Сегодня есть два крупнейших игрока на рынке наркотиков — это наднациональные организации RAMT и Hydra. И у них вся работа построена на возможностях современных гаджетов. В том же мессенджере Telegram действует огромное количество ботов, вообще исключающих живое общение между продавцом и покупателем. Бот задаёт вопросы, ты на них отвечаешь, далее нейросеть строит диалог вплоть до указания адреса „закладки“.

По словам Полозова, в настоящее время движение „Стопнаркотик“ активно взаимодействует с руководством Telegram и управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC), чтобы внедрить в деятельность мессенджера специального робота, который бы отслеживал активность каналов по пропаганде и распространению запрещённых веществ и закрывал бы их в автоматическом режиме — так, как это уже делает бот, следящий за террористами. Но это, скорее, точечная мера. Для того чтобы обрубить гидре наркомафии все головы разом, требуется более системный подход — прежде всего, в сфере совершенствования правовой базы.

Нетерпимая ситуация

Говоря об изменениях в законодательстве, политики и эксперты однозначно высказываются в пользу его ужесточения. „Во-первых, нужно сократить бюрократические препоны для того, чтобы увеличить скорость реакции на противоправный контент в Интернете, — убеждён Сергей Полозов. — А второе, что требуется нужно сделать в законодательстве — это урегулировать вещи, связанные с киберплатежами“.

По словам эксперта, основной финансовый канал, через который проходит оплата всех наркотиков, — это Qiwi-кошелёк, для регистрации которого не требуется персонализация. И по факту Qiwi Банк, который является оператором Qiwi-кошельков, отмывает через себя миллиардные обороты наркотических денег, которые в дальнейшем могут быть использованы на другие противоправные деяния — например, на приобретение оружия и подкуп должностных лиц. „Если не дать возможность людям бесконтрольно переводить и получать деньги, тогда весь смысл этого бизнеса потеряется. Поэтому мы давно предлагаем сделать так, чтобы у всех киберплатежей была персонализация: чтобы открыть онлайн-счёт, нужно предоставить хотя бы паспорт с пропиской. Но воз и ныне там“, — разводит руками председатель движения „Стопнаркотик“.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова полагает, что необходимо провести типологическое исследование по установлению трансграничных схем наркорасчётов и легализации наркодоходов с использованием электронных платёжных систем. А в рамках этого исследования обобщить данные правоохранительных органов и подразделений финансовых разведок о способах криминальных расчётов такого рода и моделях правового регулирования в электронной платёжной сфере. „Результаты исследования послужат информационной платформой для разработки пакета законодательных инициатив, а также подготовки соответствующего алгоритма действий для правоохранительного блока и финансовой разведки“, — рассказала „Парламентской газете“ сенатор.

Надо жёстко перекрывать эти лазейки в Интернете, перекрывать каналы доставки наркотиков нашим детям. Здесь не надо стесняться жёсткости. Возмущение доступностью наркотиков в Сети звучит сегодня и с самых высоких трибун. Так, по мнению Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко , ситуация, которая сегодня сложилась с доступом к запрещённым веществам через интернет-ресурсы, является нетерпимой. „Надо жёстко перекрывать эти лазейки в Интернете, перекрывать каналы доставки наркотиков нашим детям. Здесь не надо стесняться жёсткости по отношению к таким сайтам“, — сказала спикер на пленарном заседании палаты 21 марта.

Она пообещала, что сенаторы подготовят постановление, в котором поставят вопрос о самых жёстких мерах в отношении сайтов, продающих наркотики. Кроме того, тема продажи различных веществ через Интернет станет одной из главных на „правительственном часе“ с участием главы МВД Владимира Колокольцева в рамках пленарного заседания Совета Федерации 28 марта.