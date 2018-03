9 многолетних шалфеев для дачи: особенности выращивания

Одна из моих любимых тем на сайте — пряно-ароматические растения из семейства Яснотковых или Губоцветных (Labiatae/Lamiaceae). А среди них мне особенно интересны особенной шалфеи (Salvia).

Этот многолетний шалфей называют германским, фото автора

Мир их очень красив, ароматен и многообразен! Он не ограничивается традиционными видами (ш. лекарственным, ш. мускатным) и классическими шалфейными запахами. При общем доминировании фиолетового цвета, который прекрасно сочетается со светлыми окрасками роз, пионов, у шалфеев появились ярко-красные, ярко-синие цветки экзотической формы.

Шалфей, фото автора. Шалфеи в композиции с розами. Фото с сайта gardenia.net фото автора. Шалфеи в композиции с розами. Фото с сайта gardenia.net Благодаря богатому ассортименту видов и сортов шалфеи стали популярными европейскими растениями.

Шалфей лекарственный, фото автора. Многолетние шалфеи в композиции со злаками. Фото с сайта gardenia.net фото автора. Многолетние шалфеи в композиции со злаками. Фото с сайта gardenia.net Расширились и рамки шалфейных ароматов, среди которых появились нотки аниса, мяты, муската, лаванды, дыни, ананаса, манго, черной смородины и другие.

Шалфей огненно-красный, фото автора

фото автора Необыкновенно интересны теплолюбивые шалфеи из Мексики , которые можно выращивать в средней полосе России и как однолетники, и в контейнерной культуре.

Мексиканский шалфей гуарани с синими цветками можно выращивать в садовых вазах, фото автора. Шалфеи в контейнере. Фото с сайта greeninfo.ru фото автора. Шалфеи в контейнере. Фото с сайта greeninfo.ru С возрастом шалфеи становятся более устойчивы к морозам.

Шалфей германский. Сочетание колосовидных соцветий шалфея и зонтиковидных пижмы. Фото с сайта gardenia.net фото автора. Сочетание колосовидных соцветий шалфея и зонтиковидных пижмы. Фото с сайта gardenia.net На солнечном месте с плодородными рыхлыми почвами шалфеи превосходно растут и цветут до 8 лет (без пересадки).

Шалфеи в композиции, фото автора. Шалфеи в цветнике. Фото с сайта gardenia.net.

фото автора. Шалфеи в цветнике. Фото с сайта gardenia.net Нашими дачниками шалфейный потенциал до сих пор полностью не раскрыт, а потому и не использован. И сегодня я с большим удовольствием готова рассказать вам о таких разных, но неизменно прекрасных шалфеях.

Шалфей гуарани

Шалфей гуарани (Salvia guaranitica, syn. S. concolor) — многолетник, один из красивейших синих шалфеев. Его популярность сегодня стремительно растет.

Уругвая, Шалфей гуарани, фото автора. Его цветоносы. Фото с сайта finegardening.com фото автора. Его цветоносы. Фото с сайта finegardening.com Родом он из Бразилии Аргентины . Высотой до 1,5 м и шириной 60 см. На юге он не так высок: всего лишь 50-60 см. На чужбине и листья не достигают характерных для него 13 см, но они такие же фактурные, морщинистые, с ароматом аниса (при растирании). Цветки синие, с почти черными чашечками, длиной до 5 см; распускаются в августе. На Южном берегу Крыма его пробуют выращивать в открытом грунте с зимним укрытием. В английской справочной литературе его температурный зимний минимум на отметке 0ºС. Поэтому в средней полосе России стоит выращивать в широких контейнерах и садовых вазах или как однолетник (через рассаду). Посев семян поверхностный, после стратификации в течение 2-3 месяцев; при температуре +18…+24ºС всходы появляются в течение 1-3 месяцев. Декоративные сорта:

'Black and Blue' — высотой до 2,5 м, шириной 90 см; цветки синие, с темно-пурпурными чашечками;

Шалфей гуарани. Фото с сайта lowcnursery.com 'Blue Enigma' — шириной 90 см, ароматный, цветки синие с ярко-зеленой чашечкой;

Шалфей гуарани. Фото с сайта ashwoodnurseries.com 'Purple Splendour' — шириной 90 см, листья опушенные, цветки пурпурные.

Шалфей гуарани, его цветки. Фото с сайта thedirtwitchchronicles.com и palmaris.org Использование на даче Шалфей гуарани — роскошный красавец, создающий холодную гамму в цветниках.

Шалфей гуарани на переднем плане. Фото с сайта pinterest.co.uk. Шалфей гуарани на заднем плане Фото с сайта definingyourhome.blogspot.com Он нигде не затеряется: синие цветки всегда привлекут внимание своей экзотической формой.

Шалфей дубравный

Шалфей дубравный (Salvia nemorosa) — прямостоячий малоразветвленный многолетник высотой до 1 м и шириной 60 см. В природе он растет на европейской части России до Центральной Азии.

Шалфей дубравный, фото автора

фото автора Листья от овальных до ланцетных, длиной до 10 см; цветки фиолетовые, пурпурные, белые, розовые, длиной 1 см, собраны в верхушечные кисти; распускаются с лета до осени. Декоративные сорта:

'Ostfriesland' — высотой 45 см, цветки темно-сине-фиолетовые;

Шалфей дубравный Ostfriesland. Фото с сайта зеленый-сад-оренбург.рф 'Lubecca' — карликовый, высотой и шириной 45 см, листья серо-зеленые, цветки фиолетовые;

Шалфей дубравный Lubecca. Фото с сайта lambley.com.au Это целая серия сортов: 'New Dimension Blue', 'New Dimension Rose', 'New Dimension Pink' — цветки синей, светло-розовой и темно-розовой окрасок;

Шалфей дубравный New Dimension Blue. Фото с сайта jardinjasmin.com 'Schneehugel' — цветки белые;

Шалфей дубравный Schneehugel. Фото с сайта opvallendeplanten.nl 'Viola Klose' — цветки ярко-синие.

Шалфей дубравный. Фото с сайта baumschule-horstmann.de 'Viola Klose'. Фото с сайта baumschule-horstmann.de Использование на даче Дубравные шалфеи все больше и больше пленяют сердца дачников, поселяясь на участках на многие годы.

Белый шалфей среди равных себе. Фото с сайта pinterest.com Они бесподобны в самых разнообразных цветочных композициях, в которые вносят гармоничные контрасты или дополняют цветник нюансными сочетаниями.

Шалфей клейкий

Родиной шалфея клейкого (Salvia glutinosa) считают Центральную и Южную Европу, Западную Азию. Этот желтый шалфей некоторые из вас могли видеть в природе, в тенистом лесу.

Шалфей клейкий, внешний вид. Фото с сайта davisla.wordpress.com. Его цветки. Фото с сайта uniprot.org Это прекрасный претендент в цветники любителей крупных шалфеев (он высотой и шириной до 90 см), предпочитает полутенистые влажные места с плодородной рыхлой почвой. Найдите для него на участке укромное местечко у забора, и ваши друзья будут непременно удивлены его цветением, ведь шалфеи с желтыми цветками на наших дачах пока еще редкие гости.

Шалфей лавандолистный

Шалфей лавандолистный или испанский (Salvia lavandulifolia, syn. S. hispanica) родом из Испании . Могло показаться, что лаванде сложно найти двойника, а вот и нет: посмотрите на очередной многолетний шалфей — издалека его от лаванды и не отличишь!

Шалфей лавандоволистный, внешний вид. Фото с сайта praskac.at Его соцветия. Фото с сайта mountvenusnursery.com Он морозостоек. В английской справочной литературе ему дают стандартный зимний минимум на отметке -15ºС; в отечественных источниках — до -23ºС. Значит, можно пробовать выращивать его в открытом грунте в средней полосе России (первые годы после посадки потребуется укрытие на зимний период).

Шалфей лекарственный

Он уже поселился на дачах многих пользователей нашего сайта, которым особенно полюбились сорта 'Icterina', 'Tricolor', 'Aurea', 'Kew Gold' — о них я рассказывала на сайте в статьях:

Если в саду растет шалфей

Пестролистные травы, овощи, злаки для креативных дач Шалфей лекарственный Icterina, фото автора

фото автора А вот о краснолистном шалфее лекарственном (Salvia officinalis 'Purpurascens') мы как-то совсем забыли.

Шалфей лекарственный Purpurascens. Фото с сайта vivaipriola.com. Он в композиции. Фото с сайта garden-shopping.de Он словно специально создан для контрастных композиций. Особенно яркой пурпурной окраской отличаются молодые листья.

Шалфей лесной

Шалфей лесной (Salvia x sylvestris) — это гибрид ш. дубравного и ш. лугового (S. nemorosa x S. pratensis) с розовато-фиолетовыми цветками.

Шалфей лесной. Фото с сайта monrovia.com Он светолюбив и засухоустойчив. Очень зимостоек: переносит до -29ºС, поэтому подходит для выращивания в средней полосе России. Декоративные сорта:

'Blauhugel' — высотой 70 см, шириной 45 см, цветки сине-фиолетовые;

'Rose Queen' — высотой 75 см, цветки насыщенно-розовые;

Шалфей лесной Blauhugel. Фото с сайта pga.com.au. Шалфей лесной Rose Queen. Фото с сайта whiteflowerfarm.com 'Blue Hill' — цветки темно-синие;

'May Night' — высотой 70 см, шириной 40 см; цветки светло-фолетовые и другие.

Шалфей лесной Blue Hill. Фото с сайта gardenia.net. Шалфей лесной May Night. Фото с сайта whiteflowerfarm.com Шалфей луговой

Шалфей луговой (Salvia pratensis) высотой до 90 см и шириной до 30 см, с фиолетово-синими цветками вы могли видеть в сосновых лесах; широко распространен на юге европейской части России. Очень морозостоек: может выдерживать -40ºС.

Шалфей луговой. Фото с сайта gardenersworld.com В культуре наиболее интересны его культивары:

'Haematodes Group' — цветки голубые;

'Mittsommer' — цветки синие.

Шалфей луговой Haematodes Group. Фото с сайта bethchatto.co.uk. Шалфей луговой Mittsommer. Фото с сайта arends-maubach.de Шалфей мелколистный

Шалфей мелколистный (Salvia microphylla) — вечнозеленый полукустарник высотой 90-120 см и шириной 60-100 см. Роскошный шалфей из Мексики необыкновенно красив!

Шалфей мелколистный. Фото с сайта fbts.com Цветет он в конце лета.

Шалфей мелколистный у дома. Фото с сайта flickr.com Зимний минимум -5ºС, поэтому в средней полосе России его лучше выращивать в контейнерах, высоких садовых вазах, а на юге отводить для него самые теплые и солнечные места.

Шалфей огненно-красный

Красный шалфей (Salvia coccinea) из тропической Южной Америки очень изящен! Я им очарована.

Шалфей огненно-красный, фото автора

фото автора Высотой он 60-75 см, шириной до 30 см. Цветки красные.

Шалфей огненно-красный у лестницы, фото автора

фото автора Декоративные сорта

'Coral Nymph' — цветки кораллово-розовые;

'Lady in Red' — цветки красные;

Шалфей огненно-красный Coral Nymph. Фото с сайта smartseedstore.com. Шалфей огненно-красный Lady in Red. Фото с сайта fbts.com 'Snow Nymph' — цветки белые;

'Summer Jewel Pink' — цветки бело-розовые и другие.

Шалфей огненно-красный Snow Nymph. Фото с сайта hardyplants.com. Шалфей огненно-красный Summer Jewel Pink. Фото с сайта fbts.com Зимний минимум 0ºС, поэтому в средней полосе России его следует выращивать как контейнерный многолетник. Кроме того, в продаже вы можете купить семена таких интересных многолетних шалфеев, как:

ш. мускатный (Salvia sclarea);

ш. превосходный или прекрасный (S. x superba), в продаже его семена могу быть под названием ш. пышный;

ш. мутовчатый (S. verticillata);

ш. мучнистый (S. farinacea);

ш. серебристый (S. argentea) и другие.

Ну что, какой-либо из прекрасных шалфеев уже успел очаровать вас?