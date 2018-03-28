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«Росгосстрах» прекратит спонсорство чемпионата России по футболу
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«Росгосстрах» прекратит спонсорство чемпионата России по футболу 

Ведомости 59 минут назад
Фото: Ведомости
«Росгосстрах» принял решение не продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу — контракт истекает в июле нынешнего года, сообщил «Ведомостям» гендиректор страховщика Николаус Фрай. Страховщик, объяснил он, отказывается от спонсорства по двум причинам.
Во-первых, статус «Росгосстраха» изменился — акционером группы «Открытие», в которую компания входит, стал Центробанк, а значит, решения о ее расходах принимает фактически государство, продолжает Фрай: еще в прошлом году в страховой компании начался тотальный аудит всех расходных статей, в том числе спонсорских предложений.
Во-вторых, Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) сама отказалась от института титульного спонсорства, уверяет Фрай.
Представитель РФПЛ заявил «Ведомостям», что у «Росгосстраха» было преимущественное право на продление договора о титульном спонсорстве, но страховщик им не воспользовался. Теперь, продолжает он, у РФПЛ будет новая спонсорская стратегия, в которой, возможно, титульного спонсора и коммерческого наименования вообще не будет. РФПЛ хотела бы продолжать сотрудничество с «Росгосстрахом», говорил в интервью ТАСС в ноябре прошлого года президент лиги Сергей Прядкин, этот вопрос РФПЛ даже обсуждала с новым собственником «Росгосстраха».
Действующий трехлетний контракт между «Росгосстрахом» и РФПЛ заключен в сентябре 2015 г. : страховщик, как титульный спонсор чемпионата России по футболу, получил право поместить логотип на футболках игроков, на стадионах, где проводятся матчи, и в телетрансляциях. Имя «Росгосстрах» было добавлено к официальному наименованию и логотипу чемпионата России по футболу.
Цена пакета титульного спонсора РФПЛ в сезоне 2015/16 может доходить до 1,1–1,2 млрд руб., рассказывал «Ведомостям» гендиректор ООО «Лига-ТВ» (дочерняя структура РФПЛ) Михаил Гершкович. Реальная стоимость контракта титульного спонсора РФПЛ могла составить 600–700 млн руб. в год, оценивал топ-менеджер одного из российских футбольных клубов. «Росгосстрах» и РФПЛ стоимость контракта не раскрывали.
Статус титульного спонсора крупного национального турнира — дорогое удовольствие: годовая цена контракта начинается от $5 млн, такой формат спонсорства под силу только крупному страховщику с большой прибылью, говорит заместитель гендиректора «Ингосстраха» Илья Соломатин (эта компания в разные годы спонсировала федерацию хоккея). «Росгосстрах» 2017 год закончил с рекордным убытком — 55,6 млрд руб., «ФК Открытие» пришлось в 2017 г. вложить в «Росгосстрах» 106 млрд руб. «Ингосстрах» предложений о спонсорстве РФПЛ не получал, сообщил Соломатин. «Согаз», который с 2011 по 2015 г. был титульным спонсором РФПЛ и потратил на турнир, по собственным данным, около $60 млн, на запрос «Ведомостей» не ответил.
«Росгосстрах» был титульным спонсором РФПЛ и прежде — с 2006 по 2011 г., тогда страховщик, по его собственным данным, потратил на футбол более $50 млн 85% средств пошли на турниры премьер-лиги и первого дивизиона, а 15% было направлено на поддержку детско-юношеских школ, сказал «Ведомостям» человек, знакомый с условиями контракта.
Представитель лиги объясняет, что деньги спонсоров РФПЛ распределяет между клубами: 60% уходит 14 клубам, которые по итогам предыдущего чемпионата заняли первые 14 мест, а 40% в равных долях достается всем 16 клубам. На что конкретно клубы тратят деньги спонсоров, отследить невозможно, утверждает он.
Помимо титульного «Росгосстраха» у РФПЛ есть еще генеральный спонсор — букмекерская компания «Лига ставок» и технический спонсор — компания «Nike», говорится на сайте лиги. Представитель «Лиги ставок» подтвердил спонсорство и сказал, что о продлении спонсорского соглашения с РФПЛ компания объявит позже. Представители Nike на запрос «Ведомостей» не ответили.
Центробанк и «ФК Открытие» запрос «Ведомостей» оставили без ответа.
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