СМИ: подруге французского террориста предъявили обвинения в сговоре

ПАРИЖ, 27 мар — РИА Новости . Восемнадцатилетней подруге Редуана Лакдима, который устроил теракт на юге Франции , предъявлены обвинения в преступном террористическом сговоре, сообщает радиостанция FranceInfo.

Она была задержана на прошлой неделе правоохранительными органами Франции. Девушка находилась в списке лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны.

Ранее также сообщалась о втором задержанном по этому делу — несовершеннолетнем друге Лакдима.