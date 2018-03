Потом посмотрю: 30 образовательных YouTube-каналов

«Теории и практики» собрали 30 познавательных YouTube-каналов о науке и образовании: как учиться быстрее и тратить при этом меньше времени, почему мы можем оказаться в компьютерной симуляции, как понять, что наши воспоминания реальны, и многое другое.

Для тех, кто учится учиться

Thomas FrankYouTube-канал выпускника Университета Айовы Томаса Фрэнка. Каждый месяц выходит три-четыре ролика с полезными советами для студентов: как перестать тратить учебное время на соцсети, как подготовиться к презентации своего проекта, а также как учиться меньше, а запоминать больше.

Freedom In ThoughtКанал о полезных техниках обучения и образовательных привычках. Например, автор рассказывает, почему школьная система изжила себя или как делать достойные конспекты и лучше запоминать лекции.

Project Better LifeОбразовательный YouTube-канал для тех, кто хочет стать успешным человеком. Авторы рассказывают, почему нельзя сравнивать себя с остальными, почему нам тяжело делать выбор или что такое техника «Помидора» и как она ускоряет процесс обучения.

SproutsДля тех, кто хочет узнать больше о нетрадиционном образовании. Авторы выпускают примерно по одному-два видео в месяц (деньги на них они собирают при помощи краундфандинга). Например, о технике запоминания «дворец памяти», об учебе в стрессовых ситуациях или технике Фейнмана. Создатель проекта надеется, что его любительский канал когда-нибудь превратится в открытое полноценное образовательное учреждение для тех, кто хочет выйти за рамки классического обучения.

Proactive ThinkerПознавательные анимационные ролики для тех, кто хочет развить свои социальные навыки и узнать чуть больше о поведенческой психологии. Например, как перестать бояться общаться с малознакомыми людьми, выйти победителем из любого спора или перестать откладывать важные дела на завтра.

Любая тема за несколько минут

The School Of LifeОбразовательный видеоканал о философии, литературе, искусстве, повседневности и психологии с неочевидной подборкой тем: от сложных научных теорий в пересказе (например, идеи Канта, Ницше и других философов за 20 минут) до банальных правил счастливой жизни. Например, авторы рассказывают, как в повседневной жизни может пригодиться латынь, почему люди любят плохие новости, зачем нужно образование.

AsapScienceYouTube-канал канадских видеоблогеров Митчелла Моффита и Грегори Брауна , в котором еженедельно выходят анимированные видеоролики о науке и образовании. Авторы поднимают и масштабные темы вроде старения человека, и более приземленные — например, можно ли стереть собственные воспоминания, что происходит с мозгом под MDMA или как смартфоны меняют тело и мозг.

Kurzgesagt — In a NutshellПроект немецких дизайнеров и популяризаторов науки начинался как любительский канал, которым авторы занимались в свободное от работы время, но стал настолько популярным, что создатели решили нанять штат сотрудников и даже открыли собственное дизайн-бюро. Авторы рассказывают не только о науке (например, как работает эволюция или чем живое отличается от мертвого), но поднимают и такие темы, как проблема перенаселения.

CrashCourseYouTube-канал с видеороликами, в которых авторы простым языком рассказывают о сложных научных теориях. Видео выходят по курсам: кинопроизводство от идеи до готового фильма, астрофизика и космология или даже криминология.

BrieflyАвторы максимально коротко (ролики редко длятся более минуты) рассказывают о самых разных темах. Например, какую страну можно считать самой образованной в мире, зачем нам нужен сон или сколько в мире профессий и многие ли счастливы на работе.

Life NogginАнимированные видеоролики о популярной науке и образовании. Например, авторы объясняют, как будет выглядеть наша планета через 100 лет, как понять, что наши воспоминания реальны или как смех помогает бороться со стрессом и выживать.

НауЧпокАнимация с ответами на популярные вопросы, авторы которой пытаются объяснить простыми словами не самые простые темы. Например, почему люди болеют раком или как алкоголь влияет на мозг. Встречаются и менее сложные сюжеты: например, о природе человеческих эмоций и причинах прокрастинации.

MinuteEarthYouTube-канал о науке и окружающей среде. Например, там можно узнать, почему с возрастом рост человека уменьшается, а также как ученые создавали карту мозга.

The Infographics ShowПознавательные ролики, основанные на статистических данных. Например, о том, от чего чаще всего умирают люди по всему миру, чем обычные школы отличаются от частных, а также насколько правдивы стереотипы о русских.

IT’S HISTORYИсторический видеоканал о культурных событиях и изобретениях, которые изменили мир. Авторы выпустили несколько циклов видеороликов: о влиянии холодной войны на культуру и технологии, истории секса и интернета.

After SkoolАнимационные пересказы лекций о популярной науке и психологии. Можно узнать, как справиться со стрессом, почему высшее образование — не гарантия успеха, как наша жизнь может оказаться видеоигрой или почему нам снятся сны и что в это время происходит с мозгом.

YouTube-университет

RSAБлаготворительная организация RSA занимается развитием творческих и образовательных проектов. Авторы публикуют лекции известных ученых и короткие анимационные видео о современных общественных явлениях, например о том, почему люди лгут и при чем тут рациональность, а также как изменить систему образования, чтобы она учитывала интересы каждого.

Ted TalksYouTube-канал фонда TED, который регулярно проводит просветительские конференции, где приглашенные спикеры рассказывают о науке, образовании, технологиях и многом другом. Например, как игры могут помочь в реальной жизни, как обеспечить приватность в цифровую эпоху, как запоминать больше с помощью рисования.

TED-EdЕще один YouTube-канал проекта TED, но только о науке и образовании. Например, как появляются новые слова, почему некомпетентные люди думают, что они лучше всех, а также почему сидячий образ жизни не приведет ни к чему хорошему.

OpenLearn from The Open UniversityYouTube-канал британского Открытого университета, который считает своей целью свободное распространение знаний по всему миру. Например, можно посмотреть видео о том, как технологии меняют детей и процесс взросления, как историки находят информацию о прошлом, а также как эмодзи стали важной частью культуры.

Блогеры

It’s Okay To Be SmartБиолог и научный журналист Джо Хэнсон поднимает разные темы: от причин расположения мозга в голове или истории эволюционного учения до науки сериала «Игра престолов» и влияния туалетов на историю.

BrainCraftYouTube-канал австралийского блогера и продюсера Ванессы Хилл о психологии поведения и нейронауке. Она объясняет, почему некоторые песни застревают в голове, а также как мозг вынуждает нас быть оптимистами и верить в счастливое будущее.

Mental FlossАвторы Mental Floss разбирают популярные мифы, а также собирают любопытные факты о самых разных явлениях. Например, почему голос человека в записи звучит не так, как в реальной жизни, какие существуют заблуждения о заболеваниях или почему нельзя доверять своим воспоминаниям.

Domain of ScienceДоктор физических наук Доминик Уоллиман рассказывает об истории и структуре разных научных направлений: например, из чего состоит математика или как выглядит эволюция в обратной перемотке.

MathlogerМатематик и профессор Университета Монаша в Мельбурне Буркард Полстер объясняет в видеороликах любопытные математические понятия, которые так или иначе связаны с культурой или повседневностью. Например, теорема Гомера Симпсона или формула идеального брака.

Med School InsidersYouTube-канал лечащего врача, который специализируется на пластической хирургии. Каждую неделю он вместе с коллегами и приглашенными авторами создает видеоролики для студентов медицинских вузов и тех, кому интересна тема здоровья: например, как перестать лениться и заставить себя заниматься спортом, почему важно читать не только по учебе, но и для удовольствия, а также как научиться легко вставать по утрам.

Медиа

VoxВ основном видеоролики американского общественно-политического издания Vox связаны с политикой или другими актуальными событиями, но иногда авторы берутся за более фундаментальные темы. Например, как появились названия цветов, почему вся наша жизнь может оказаться компьютерной симуляцией, а также почему некоторым людям так тяжело вставать по утрам.

The AtlanticИз YouTube-канала американского издания The Atlantic помимо актуальных политических событий, можно узнать, как дейтинг-приложения меняют восприятие любви или как в IT-сфере возникло гендерное неравенство.

BI ScienceОдин из YouTube-каналов издания Business Insider, посвященный последним исследованиям в области космоса, медицины и технологий. В видеороликах часто участвуют известные ученые — от Ричарда Докинза до Билла Ная. Например, рассказывают, как человечеству избежать вымирания, что действительно означает слово «мем» или как определить, что вы умнее других (хотя не факт).

BBC Science ClubBBC Science Club выпускает короткие видеоролики, посвященные истории науки: например, как развивалась музыка или как менялось представление о мозге.