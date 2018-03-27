Чешские социал-демократы согласились оставить Бабиша премьером

Нынешнее чешское правительство меньшинства, составленное из представителей выигравшего октябрьские парламентские выборы движения ANO и ряда беспартийных экспертов, не получило в феврале вотум доверия в парламенте. Поэтому сейчас лидеры движения ведут переговоры о коалиции с ЧСДП при поддержке в парламенте со стороны коммунистов , что дает им при голосовании о вотуме доверия необходимые 108 (из 200) депутатских голосов (78+15+15).

Ранее Гамачек и его однопартийцы возражали против сохранения Бабиша на посту премьера, поскольку в отношении него полиция ведет расследование в связи с незаконным получением на одну из его фирм субсидии ЕС в размере двух миллионов евро. Однако в ходе переговоров во вторник свою позицию лидеры социал-демократов изменили.

"Я спросил руководителей движения ANO, как они собираются решить вопрос об участии находящегося под следствием человека (Бабиша) в правительстве. Мне ответили, что единственным кандидатом на пост премьера по-прежнему остается только он. Тогда мы стали решать проблему, как ограничить влияние (Бабиша) на расследование. В таком случае ЧСДП хотела бы иметь в кабинете пост главы МВД или минфина", — сказал Гамачек.

В свою очередь замглавы ANO Ярослав Фалтынек, который вел переговоры со стороны этого движения, заявил, что подобная договоренность может быть достигнута. По его словам, остается под вопросом, сколько министерских портфелей может получить в правительстве ЧСДП.

"Социал-демократы настаивают на пяти, мы предлагаем им четыре", — уточнил Фалтынек. Пресс-конференцию после окончания переговоров транслировали сетевые телеканалы.

Обеим сторонам также предстоит еще договориться о спорных моментах в программном заявлении будущего коалиционного кабинета. Таких на данный момент осталось семь, в основном, в социальной сфере, финансах и здравоохранении.