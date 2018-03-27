Шевченко призвал украинцев избить «эту скотину» — пранкера Вольнова

Публицист Максим Шевченко в своем видеоблоге пояснил, почему сообщения о якобы 300-400 жертвах пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» сразу выглядели как фейк. Шевченко прямо указал на виновника распространения дезинформации.

«Все эти слухи о 300 погибших, 400 погибших, которые якобы власть скрывает, это оказалось конечно фейком», — констатировал во вторник публицист Максим Шевченко в ролике, размещенном в его Youtube-канале.

Напомним, что по последним данным в результате пожара в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Пропавшими без вести числятся еще 67 человек. Напомним, в соцсетях распространялись сообщения о гораздо большем количестве жертв.

«Трудно себе представить, что в таком тесном регионе как Кемерово , в таком шахтерском, братском регионе, где все — и сотрудники полиции, и сотрудники ФСБ , и работники моргов, все будут вместе, все будут знать друг о друге, — что там можно хоть что-то скрыть», — отмечает Максим Шевченко.

«Если нужно скрыть кого-либо, я не понимаю, зачем власти скрывать, — подчеркивает Шевченко. — На мой взгляд, разницы между 64 погибшими и 400 погибшими уже никакой нет. Шок один и тот же. Это такой парадокс Бунина ».

Публицист имеет в виду фразу из «Окаянных дней» Ивана Бунина, звучащую следующим образом: «Люди живут мерой, отмерена им и восприимчивость, воображение, — перешагни же меру… „Как? Семь повешенных?!“ — „Нет, милый, не семь, а семьсот!“ — И уж тут непременно столбняк — семерых-то висящих еще можно представить себе, а попробуй-ка семьсот, даже семьдесят!».

«В сети выяснили, кто раздувал эти вещи, это подонок, другого слова просто нет, жирная сволочь какая-то с Украины , которую называют омерзительным словом «пранкер». Звонил в кемеровские морги, представлялся работником МЧС », — отмечает Шевченко.

Во вторник стало известно, что под видом сотрудника МЧС в кемеровские морги звонил известный украинский пранкер Евгений Вольнов (ряд источников сообщает, что настоящее имя «шутника» Никита Кувиков, уроженец Донецка , ныне проживающий в Черкассах ). Пранкер спрашивал сотрудников моргов о том, сколько осталось свободных мест. Узнав у одного их них, что свободных мест около 70, Вольнов возмущался, что трупов гораздо больше — «около 300». Сотрудников морга такая информация явно шокировала. Далее один из сотрудников бюро рассказал об этом жене, после чего она сообщила подруге.

О роли украинского пранкера в нагнетании паники сообщил телеграм-канал Mash. Позже Следственный комитет России подтвердил: «Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе».

Отметим, что Вольнов-Кувиков не ограничился «розыгрышами» жителей Кемерова, потерявших своих близких, но и на своем Youtube-канале с изрядной долей глумления описывал произведенный эффект.

Комментируя действия Вольнова, Максим Шевченко подчеркнул:

«Запомните эту скотину, если вы его встретите где-нибудь. Запомните, где вы его ни встретите. В Киеве вы, наверное, его не встретите. Украинцы! Братья! С вами разногласия по разным вопросам, но я вас прошу, украинцы, если вы будете это смотреть: увидите эту мразь, бейте ему с ходу сразу».