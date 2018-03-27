Фонд капремонта Заполярья профинансирует замену бойлеров в домах

До сих пор владельцы квартир в домах, где бойлеры вышли из строя или работали «на последнем издыхании», вынуждены были собственными силами искать

деньги на их замену. Речь шла о значительных расходах. Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский , «потолок» стоимости замены одного бойлера составляет 947 тысяч рублей. Собирать эти деньги жильцам пришлось бы в течение многих лет. А перед этим данное решение должно быть одобрено общим собранием собственников квартир многоэтажки, и добиться этого одобрения — задача во многих случаях почти невыполнимая. Теперь профинансировать замену бойлера будет значительно легче.

Существует несколько вариантов замены бойлеров, отметил Владимир Гноевский. Первый: органы местного самоуправления должны включить дом в кратко-срочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Второй вариант не требует прямого использования средств фонда капитального ремонта. Речь идет о том, что собст-венники квартир в доме могут принять на общем собрании решение менять бойлер и привлечь для этого средства управляющей компании. А УК, в свою очередь, согласовывает с ФКР перечень и стоимость работ. В результате собственники возмещают управляющей организации стоимость нового оборудования и работ по его монтажу, а фонд капитального ремонта приостанавливает выставление гражданам счетов на оплату взносов.

— Это правильный шаг, — отметил Юрий Дунин, председатель правления Союза жилищно-коммунальных предприятий Мурманской области. — Уже неоднократно я и мои коллеги высказывали мысль о том, что средства ФКР должны расходоваться на решение тех проблем в многоквартирных домах, которые беспокоят граждан больше всего. Один из таких приоритетов — замена бойлеров.

Сколько бойлеров в Мурманской области требуют замены, сколько денег и времени потребуют эти работы, пока не ясно.

Губернатор региона Марина Ковтун поручила муниципалитетам в течение месяца провести ревизию муниципальных кратко-срочных планов капремонта общего имущества домов, чтобы решить, насколько необходимо включать туда работы по замене существующих бойлеров или установке их в домах, где водонагреватели отсутствуют.

Случаи, когда в доме выходил из строя водонагреватель и жильцам приходилось сидеть без горячей воды или приобретать внутриквартирный электрический водонагреватель, не назвать исключительными. В июне 2017 года участники рабочей группы региональной Общественной палаты по во-просам ЖКХ отметили на одном из заседаний, что в Заполярье участились случаи выхода из строя бойлеров, в связи с тем, что износ многих из них достиг 90 процентов.

P. S.

Еще одна проблема в том, что замены бойлера гражданам приходится ждать очень долго. Муниципалитет принимает заявки на капремонт от управляющих организаций в срок до 1 марта года, предшествующего планируемому. Иными словами, если в доме сломался бойлер в марте 2016 года, то муниципалитет включит данные работы в план на 2018 год. Это означает, что дом останется без горячей воды на срок от 22 месяцев (если ремонт будет сделан в начале 2018 года) до 34 месяцев (если ремонт выполнят в конце 2018 года). Такой подход жильцов категорически не устраивает.