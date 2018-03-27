Студентка из Челябинска победила в конкурсе самых красивых девушек мира

Студентка из Челябинска заняла первое место в международном конкурсе самых красивых девушек мира — Miss Supermodel Worldwide. Он проводился в Индии Екатерина Евдокимова была единственной представительницей России

— Абсолютной победительницей стала участница из Беларуси , первое место у представительницы России, второе — у девушки из Узбекистана , третье — из Таиланда , четвёртое — из Эфиопии , — сообщают организаторы конкурса.

На финал конкурса приглашаются самые эффектные представительницы разных национальностей. На протяжении почти двух недель девушкам путешествовали по индийским городам, участвовали фотосессиях и проходили испытания.

Екатерина — студентка факультета журналистики Челябинского госуниверситета. Она учится на втором курсе. Сейчас в вузе с нетерпением ждут её возвращения.

Катя учится на втором курсе журфака

Абсолютной победительницей стала девушка из Беларуси