Студентка из Челябинска победила в конкурсе самых красивых девушек мира 

Студентка из Челябинска заняла первое место в международном конкурсе самых красивых девушек мира — Miss Supermodel Worldwide. Он проводился в Индии. Екатерина Евдокимова была единственной представительницей России.
— Абсолютной победительницей стала участница из Беларуси, первое место у представительницы России, второе — у девушки из Узбекистана, третье — из Таиланда, четвёртое — из Эфиопии, — сообщают организаторы конкурса.
На финал конкурса приглашаются самые эффектные представительницы разных национальностей. На протяжении почти двух недель девушкам путешествовали по индийским городам, участвовали фотосессиях и проходили испытания.
Екатерина — студентка факультета журналистики Челябинского госуниверситета. Она учится на втором курсе. Сейчас в вузе с нетерпением ждут её возвращения.
Катя учится на втором курсе журфака
Абсолютной победительницей стала девушка из Беларуси