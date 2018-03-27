Гламурный мексиканец и курсант-полицейский: как ловили банду охотников на геев

Оперативники уголовного розыска из подмосковного Королева обезвредили банду, которая «работала» по гомосексуалистам. В нее входило трое молодых людей из Электростали . Один из них являлся курсантом 3-го курса академии МВД Москве , а лидером был этнический мексиканец. Подозреваемые через социальные сети, под видом 13-, 14-летних подростков, вступали в интимную переписку со своими будущими жертвами, а потом грабили их. Что это? Игра в народных мстителей или банальный расчет, на то, что те, у кого «рыльце в пушку» не станут заявлять в полицию? Пока правоохранителями доказан лишь одно нападение на квартиру. Но сыщики уверенно заявляют — эпизодов было намного больше. Любопытно то, что парни не нажили больших барышей на этом деле. Почему подозреваемые грабили геев, как пришла к ним эта идея, что толкнуло ребят на скользкую дорожку в материале «МК».

Декабрь 2017 года. «Шевроле Круз» уверенно шумел по асфальту шипованной резиной. Машина держала курс на подмосковный Королев. За рулем сидел 20-летний курсант-полицейский Николай Константинов (все имена и фамилии изменены). 21-летний Сергей Михайлов устроился на заднем сидении, а 20-летний Дмитрий Алваредо — этнический мексиканец, развалился на кресле справа от водителя. В кабине стояла гнетущая тишина. На дворе было около 10 часов вечера.

— Костя не дрейфь, а то уже мне самому страшно! — прервал затянувшуюся паузу Дима. — Все будет нормально. Никто ни куда жаловаться не будет, отвечаю. Я переписывался с этим уродом как малолетка. Поднимем немного денег, а заодно и накажем, чтобы детей больше не совращал.

Иномарка остановилась возле одного из домов в Королеве. Троица вышла из авто и направилась к нужной квартире. Дверь разбойникам открыл хозяин жилища, одетый в домашнее трико и пятнистую футболку цвета хаки. Парни представились сотрудниками уголовного розыска, и через секунды бандиты стали полновластными хозяевами положения. Домовладелец как мог пытался объяснить, что он всего лишь обыкновенный гомосексуалист и просто хотел переспать с мужчиной. В ответ на это мексиканец осыпал его градом ударов металлической телескопической дубинкой. В это время неожиданно раздался телефонный звонок, что на время оттянуло экзекуцию. Потерпевший о чем-то переговорил и под контролем своих мучителей впустил домой еще одного товарища по несчастью.

Из объяснения курсанта на допросе у кабинете уголовного розыска Константина Корчагинова.

« … Хозяин и его друг умоляли о пощаде. Дима опять стал говорить, что они педофилы и поэтому должны денег. В это время Сергей сел за компьютер и начал просматривать страничку владельца жилища, а Алваредо бил потерпевшего дубиной по всем частям тела. Я снимал все происходящее на камеру. Это продолжалось какое-то время. Наконец парень стал уговаривать нас взять все деньги, которые у него есть — набралось всего лишь 7 тыс. рублей. Дима сказал, что этого мало, но забрал наличность и озвучил сумму в 100 тыс. В это время Михайлов нашел личную переписку мужчины с порнографическими фотографиями мальчишек».

Так как в квартире поживиться особенно было нечем «Робин Гуды» взяли в качестве своего вознаграждения за «доброе» дело компьютерный монитор и системный блок. Все это барахло забрал себе мексиканец, а на следующий день сдал его в ломбард. Вырученными деньгами он даже не поделился со своими компаньонами.

Потом был Орехово-Зуево . Разбойники все сделали как под копирку. Переписка в социальных сетях от имени малолеток. Договоренность о встрече. Правда в этот раз любителю «горяченького» крупно повезло. В том месте, где ему было назначено свидание, проезжал полицейский наряд. Вот как об этом рассказывал оперативникам главарь банды сразу после задержания: «Мы подъехали на машине Кости в условленное место. Нас там уже ждал человек среднего возраста. Когда он увидел перед собой взрослых мужчин, а не малолеток, то бросился на утек. На его счастье рядом проезжала машина патрульно постовой службы. Поэтому мы не стали его догонять и вернулись домой».

Следующим на счету разбойников был врач. Мужчины приехали в город Дмитров и остановились возле частного двухэтажного особняка. Через пять минут на такси прибыл клиент. Он вышел из машины, а когда молодые люди представились оперативниками Угро, то бросился бежать. Настигли его в лесополосе.

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